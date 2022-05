López-Gatell reta a academias a enviar médicos a zonas marginadas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, retó a las academias de medicina a enviar a sus médicos afiliados a las zonas marginadas del país.

Lo anterior en respuesta a las críticas por la contratación de médicos cubanos.

Tras participar en la presentación del libro ‘Exceso de Muerte’ en el Fondo de Cultura Económica (FCE) el subsecretario se dijo a favor del debate sobre la situación de los médicos en México porque, añadió, lo importante es que haya preocupación por el bienestar social.

López-Gatell Ramírez llamó a las asociaciones de medicina a presentar la lista de sus médicos dispuestos a ir a las zonas marginadas de México.

Sería fabuloso que mañana tengamos un comunicado oficial, por ejemplo, de la Academia Nacional de Medicina o de la Academia Mexicana de Cirugía, o de la Academia de Pediatría, diciendo aquí está la lista. No de 500 sino de estos 13 mil médicas y médicos de distintas edades, de distintos grados de entrenamiento y de experiencia que ponemos a disposición como asociaciones civiles para que vaya a las zonas marginadas de nuestro país y que prácticamente nos desmientan en el sentido de ‘ya no traigan a los cubanos, no va a ser necesario porque aquí estamos nosotros y nosotros dispuestos a ir a la zona tarahumara’”, expuso.

El subsecretario de Salud indicó que los médicos cubanos contratados serán en su mayoría especialistas con capacidad de enseñanza que trabajarán, sobre todo, en los estados del sur.

El contrato firmado con Cuba tiene una vigencia de dos años.

Asimismo ambos países signaron un acuerdo de cooperación en materia de medicinas y vacunas, así como en investigación científica.

Con información de La Silla Rota y López-Dóriga Digital