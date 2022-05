López Obrador acompañará a quien gane encuesta de Morena para 2024

Con más de un año de anticipación de lo que será el arranque formal de la carrera presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que él va a estar con el candidato o candidata que gane la encuesta en el partido Morena.

También anunció que su tiempo libre lo dedicará a la persona que haya sido elegida para representar a su partido en la disputa electoral, pero advirtió que no hará campaña y tampoco desviará recursos públicos para favorecer a nadie.

Desde el edificio de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador reiteró que la época del tapado o del dedazo ya no existe en México y quien represente a su movimiento debe ser elegido por la gente.

«Eso mismo es lo que yo deseo y el que gane la encuesta, hombre o mujer, yo voy en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo, no voy hacer campaña pero voy a estar con el que gane la encuesta; eso sí, va a quedar claro: voy a estar con el que gane la encuesta campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta» detalló López Obrador.

De esta manera, el jefe del ejecutivo federal puntualizó que no acompañará al candidato o canidata presidencial a ningún acto proselitista «ni en fin de semana».

«No, nada, nada, nada. Nada más es porque no se debe de usar el dinero del presupuesto que es dinero de todos para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido» remarcó ante los medios de comunicación.

Al adelantar cuál será su comportamiento durante el proceso electoral del 2024 y sugerir que incluso pueden ser dos o tres las encuestadoras que midan las preferencias de los ciudadanos para saber cuál es el aspirante mejor posicionado de las filas de Morena, López Obrador dijo que ve bien que en sus tiempos libres, quienes aspiren a ser presidentes de la República puedan hacer campaña, tal como lo hicieron ya la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

«Pues es que ellos tienen tiempos, se están dando tiempo para eso, pero es distinto, yo creo que si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno porque no se debe utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos. Yo no lo voy hacer» explicó López Obrador.

Durante la conferencia de prensa en la que estuvo presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, López Obrador la elogió como de costumbre.

Reiteró que es una mujer, honesta, inteligente y que ha hecho un muy buen trabajo al frente del gobierno capitalino; además de que coincidió con Sheinbaum Pardo en cuanto a que la Ciudad de México es de las más seguras del mundo.

También emitió elogios para el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, de quien afirmó «ha hecho un trabajo de primera» en todo lo que va del sexenio.

Al finalizar la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador desayunó con Claudia Sheinbaum y se retiró del edificio de gobierno alrededor de las 10: 20 horas de este martes rumbo a palacio nacional.

Por: Excélsior