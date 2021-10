López Obrador llama al PRI a definirse sobre reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana desde Veracruz, que cada partido debe tomar una definición en torno a su iniciativa de reforma eléctrica.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre la presión que ejercen el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que vote en contra de su iniciativa.

Cada quien tiene que asumir su postura, es el momento de una definición, hay necesidad de definirnos, si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex (Petróleos Mexicanos) y la CFE (Comisión Nacional de Electricidad) o queremos desaparecerlas como se ha intentado sobre todo en el periodo neoliberal para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica queden en manos de particulares”, dijo.

AMLO destaca importancia de definirse

López Obrador precisó que es importante que se definan los dos proyectos de nación y que cada quien decida “de qué lado de la historia se va a colocar”.

“Hay que estar pendientes para ver qué van a resolver la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”, indicó.

López Obrador insistió que lo que más le conviene al País es la conservación de ambas empresas como parte del Estado.

“Para garantizar que no haya aumentos de impuestos, que no haya aumentos en el cobro de energéticos, que no aumente el precio de las gasolinas, que se acabe lo que imperó durante mucho tiempo los llamados gasolinazos”, dijo.

Por; El Imparcial