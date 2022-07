López Obrador: México será autosuficiente en abasto de combustibles en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en materia de abasto de combustibles, México será autosuficiente en 2024 luego de la rehabilitación de las 6 refinerías, la construcción de la Olmeca-Dos Bocas y la compra de Deer Park, que dijo, ya generó sus primeras utilidades.

Hace como un año tomamos la decisión de comprar una refinería en Texas y nos criticaron diciendo que era un mal negocio, la compramos en 600 millones de dólares y saben ¿cuánto ha tenido de utilidad en lo que va de este año? 700 millones de dólares. Es decir, ya se pagó la refinería porque aumentó el precio de los combustibles”, dijo.

Al inaugurar en Villa Corzo, Chiapas, una sucursal del Banco del Bienestar, el mandatario reiteró que Dos Bocas tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Al mismo tiempo, se mantendrá la estrategia de mantener el subsidio a las gasolinas.

Le quitamos los impuestos a las gasolinas, porque ustedes saben que si aumenta la gasolina aumenta todo y si ya tenemos el problema de la inflación, la manera mejor de controlarla es tener abajo el precio de los combustibles”, señaló.

Dijo que en el caso de los alimentos también se busca ser autosuficiente y dejar de comprar maíz, arroz o frijol en el extranjero.

Ahora el plan, todo este tiempo que me queda es apoyar a los productores para que podamos producir los alimentos, lo que consumimos y por eso vamos a entregar los fertilizantes de manera gratuita porque eso va a ayudar mucho”, afirmó.

Ante familias chiapanecas, el gobernador Rutilio Escandón y el secretario de la Defensa Nacional, el jefe del Ejecutivo anunció la construcción de la Universidad Revolución para brindar educación a los jóvenes.

Resaltó que en este municipio hay mil 437 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 376 con becas de universidad.

Les estamos dando este apoyo a los jóvenes porque no queremos que se los lleven, los enganchen, agarren el camino de las conductas antisociales, que se vayan a la delincuencia, es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando o con trabajo que tenerlos en la calle por eso se les apoya de esta manera.

Todas las escuelas que sean necesarias, para eso es el presupuesto. Si me permiten permiso para abrir una cantina les digo no, si me piden para abrir una escuela, sí”, sostuvo.

Sugirió que en esta nueva universidad se impartan carreras como medicina y enfermería que son las profesiones que requiere el país.

En Villa Corzo existen 2 mil 399 alumnos de bachillerato, lo que significa que sí se justifica la universidad, expuso el mandatario.

Por: Excelsior