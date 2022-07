López Obrador no abandonará a NL en crisis de agua: Segob

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no abandonará a Nuevo León en la crisis de agua que padece actualmente.

Comprometió recursos del presupuesto federal para la construcción de las presas Libertad y Cuchillo II en Nuevo León que ayudarán a solucionar en el mediano plazo la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey y al menos otros 16 municipios.

Al encabezar junto al gobernador Samuel García el evento Juntos por el Agua, el funcionario, que retoma sus actividades públicas luego de recuperarse de covid-19, pidió a legisladores federales contemplar en el presupuesto de los siguientes años estas partidas especiales para estas obras de infraestructura.

Es una obra de más de 30 mil millones de pesos y el presidente ha dado la instrucción, aprovecho que están aquí los diputados federales que se encargan de la distribución del presupuesto público, les pido que asuman el compromiso, porque tenemos que iniciar el próximo año la construcción de las obras”

En el caso de la presa Libertad reporta un avance cercano al 30 por ciento con más de 2 mil millones de pesos de presupuesto y el Cuchillo II, su construcción llevará al menos cuatro años.

Planteó la posibilidad de construir un acueducto de 134 kilómetros que lleve el agua desde la desembocadura del río Pánuco hasta alguna de las presas en la región, para lo cual se requerirían alrededor de 50 mil millones de pesos y cuya construcción dilatará hasta 7 años.

Lo más importante ya no es pasar este año, pasar esta sequía, lo más importante es que no nos vuelva a suceder y que el año próximo ya no estemos penando por la falta de agua, porque además el presidente nos instruyó a ratificar el compromiso de que la presa Libertad en las lluvias de septiembre del próximo año ya puedan captar agua de lluvia”.

En tanto, el gobernador Samuel García reconoció un déficit de hasta el 40 por ciento en el abasto de agua, sin embargo, a partir de un acuerdo anunciado este día por los sectores agrícola e industrial se tendrán garantizados más de 6.5 millones de metros cúbicos de aquí a diciembre para atender la crisis.

En el caso de los industriales aportarán hasta 500 litros por segundo, aunque anunciaron compromisos por 24.7 millones de metros cúbicos.

Los últimos cuatro años en Nuevo León ha llovido la mitad del promedio histórico, tenemos dos de tres presas secas y todavía hay quien desafía el cambio climático y dice que no existe. Ahorita debería estar lloviendo y sin embargo vamos a tener dos semanas con cero precipitación”, señaló el mandatario.

Por su parte, Oscar Tijerina, presidente de la asociación de agricultores del distrito Las Lajas, comprometió el 50 por ciento de los 24 millones de metros cúbicos que tienen de concesión de agua para canalizarlos a la red pública y enfrentar la sequía.

Aprovechó para pedirle a las autoridades federales aprobar recursos para la modernización de la infraestructura hidráulica.

Tenemos mucha perdida de conducción en nuestro canal, ya está viejito. Vamos a ponernos las pilas señores de Conagua y Gobernación con el gobernador para ponerle ganas todos”, dijo.

En tanto, German Martínez, director general de Conagua, reconoció que lograr una solución definitiva a la escasez de agua en esta entidad pasa por terminar la construcción de la presa Libertad que aportará mil 500 litros por segundo para la zona metropolitana de Monterrey y a largo plazo rehabilitar y perforar más de 200 pozos para extraer agua del acuífero.

