López Obrador se disculpa por ‘madruguete’ a Banxico; reafirma respeto a su autonomía

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y a los subgobernadores por adelantar el anuncio del incremento de la tasa de interés interbancaria.

Pensé que ya se había hecho público, y hoy en la mañana hablé del tema. Reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México”, expresó el mandatario durante la 85 convención bancaria, que se realizó desde Acapulco, Guerrero.

En su conferencia matutina del martes, el presidente López Obrador resaltó que México es considerado como “uno de los mejores países” del mundo para recibir inversión extranjera.

Esto no es retórica, no es demagogia. Llevaba mucho tiempo en que no se tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado, no hay depreciación de la moneda; no ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda; nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo”, expresó el mandatario.

El mandatario subrayó el martes que no se han cambiado las “reglas del juego” ni se ha reformado la ley para reducir los márgenes de utilidad de los bancos.

Con información de López-Dóriga Digital