Lorenzo Córdova pide a políticos ajustarse a reglas de Revocación de Mandato

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, exhortó desde Durango a funcionarios públicos de todos los niveles y a los actores políticos a que se ajusten a las reglas del juego que ellos mismos pusieron en la Constitución y en la ley, en lo que se refiere a la Revocación de Mandato, que se va a llevar a cabo el 10 de abril.

En rueda de prensa el funcionario destacó que en su caso serán los responsables de una eventual baja afluencia ciudadana.

“Lo que pueden hacer con estas trampas que vemos sistemáticamente realizándose, es que pueden ahuyentar a la ciudadanía el 10 de abril, y todos queremos una participación copiosa, el INE la quiere”, expresó.

“Ojalá y la irresponsabilidad de los actores políticos, por no ajustarse a las reglas que ellos mismos pusieron, no sea un motivo para que la ciudadanía los castigue no yendo a las urnas”.

Puntualizó que el próximo jueves saldrán los materiales electorales de la Revocación de Mandato a todo el país y añadió que ya está la impresión de más de 92 millones de boletas.

Añadió que a nivel nacional capacitaron a 287 mil 500 funcionarios de casilla para administrar las más de 57 mil 500 casillas en todo el país.

“Quien diga que el INE está boicoteando la Revocación o que no quiere la Revocación miente, miente flagrantemente. Si se va a hacer la Revocación de mandato es gracias a que el INE ha puesto todo su esfuerzo y su profesionalismo para que la Revocación se lleve a cabo”.

Por: Excélsior