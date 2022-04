Lorenzo Córdova reafirma imparcialidad y confiabilidad del INE

Lorenzo Córdova reafirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúa con imparcialidad y es el organismo autónomo de mayor confianza ciudadana.

El consejero presidente del INE señaló que la Revocación de Mandato comprobó que “seguimos siendo la institución civil con mayor confiabilidad a juicio de las y los ciudadanos”.

Eso no es gratuito, el INE no trabaja para los partidos, no trabaja para los gobiernos, trabaja para la ciudadanía y la ciudadanía confía en su Instituto Nacional Electoral”, dijo.

Muestra de ello, añadió, han sido los más de 300 procesos electorales organizados en los últimos ocho años, en los que se reportó un índice de alternancia de más de 62 por ciento con beneficio para todos los partidos políticos.

Al participar en un evento en Aguascalientes, Córdova Vianello, criticó que se acuse al INE de censor cuando solo aplica lo que la ley mandata.

Aseguró que atacar al INE “no nos lleva a ningún lado” y apuntó que en caso de proceder una Reforma Electoral esta sirva “para mejorar lo que hoy tenemos” y no para retroceder al pasado.

Y ojalá que, si hay un cambio, pues que ese cambio parta no del estómago sino de un diagnóstico objetivo y con datos.”

