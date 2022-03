Mamá entregó a su hijo; participó en riña en juego Querétaro vs Atlas

Uno de los detenidos por los hechos violentos del partido Querétaro vs. Atlas llegó ante las autoridades por su mamá. Desde ayer se informó que la mujer había entregado a su hijo a la Fiscalía estatal y hoy la dependencia compartió su testimonio.

En un video difundido en redes sociales, la mamá del hombre relató que policías catearon su casa como parte de las investigaciones por la riña del sábado pasado en el estadio Corregidora. Sin embargo, su hijo no se encontraba en el domicilio en ese momento.

Durante el cateo, narró la mujer, los agentes policiales le dijeron que «para bien de él y de nosotros», lo mejor era que el responsable se entregara a las autoridades.

«Él llegó hace rato, platiqué con él, le dije ‘sabes qué, las cosas están así, vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía’; no me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí», contó la mujer.

La Fiscalía de Querétaro pidió a la población acercarse a las autoridades en caso de tener información que lleve a la captura de los responsables de la pelea campal del sábado que dejó varios heridos de gravedad y un escándalo de negligencia en el futbol mexicano.

«A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía. Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima», llamó la dependencia a través de redes sociales.

