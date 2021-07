Más claro ni el agua: con o sin Morena estaré en la boleta electoral, dice Monreal

GMx

Ricardo Monreal volvió a dejar claras sus aspiraciones de contender por la Presidencia de la República en 2024, para suceder a Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, para el programa de radio que conduce a través de la señal de Grupo Fórmula, el zacatecano expresó sus intenciones, a pesar de que el Presidente de México, quien ha hablado de los presidenciables, lo ha excluido.

Durante su conversación con Grupo Fórmula, Ricardo Monreal aseguró que estará en la boleta presidencial de las elecciones de 2024 con o sin Morena.

“Voy a estar en la boleta, espero estar con Morena y con el presidente López Obrador (…) Soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar. Me he preparado para esto muchos años y, a pesar de que la campaña anticipada genera mucho ruido y descalificación, sí voy a estar ahí, puntual a la cita”, expresó el polémico senador.

El político ex priista refirió que su ambición por llegar a la Presidencia de la República en 2024 “no es vulgar”; en contraparte, destacó que “desea ganar a la buena” para continuar con la Cuarta Transformación.

Sobre los rumores que posiciona a Claudia Sheinbaum como la favorita del actúa titular del Poder Ejecutivo Federal para abanderar a Morena en las próximas elecciones presidenciales, Ricardo Monreal expresó que él no cree que ella sea la “elegida”.

No obstante, reconoció que AMLO le tiene un aprecio especial a la Jefa de Gobierno, así como a los otros actores políticos que mencionó como sus posibles sucesores.

(Con información de Telefórmula.Com)