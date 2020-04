Más de 31 millones de mexicanos en el empleo informal, antes del COVID-19

GMx

Con motivo del Día del Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó una serie de datos actualizados de la población ocupada en el empleo informal y formal.

En el marco de la coyuntura sanitaria que se vive actualmente es relevante contar con información acerca de las condiciones laborales en las que está ocupada la población, para medir el posible impacto que la COVID-19 podría causar.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el cuarto trimestre de 2019, del total de la población de 15 y más años (95.4 millones), 60.4% es económicamente activa (57.6 millones) y de este grupo de población, 96.6% (55.6 millones) está ocupada. Del total de personas ocupadas, 60.4% (33.6 millones) son hombres y 39.6% (22 millones) son mujeres.

Por sector de actividad económica, 62.3% (34.6 millones) de las personas ocupadas trabajan en el sector servicios, 24.8% (13.8 millones) en el sector secundario y 12.4 % (6.9 millones) se ocupan en el sector primario.

Anteriormente el empleo informal se conformaba por la población ocupada en el sector informal, que refiere a quienes laboran en unidades económicas no agropecuarias, no constituidas como empresas y que no cumplen con registros básicos de proveedores de bienes y servicios. Sin embargo, a partir de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) se incluye a quienes, a pesar de estar fuera del sector informal, presentan condiciones laborales consideradas informales, tales como el autoempleo en la agricultura, la no remuneración o carencia de seguridad social (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2014, p.5).

En México, 31.3 millones de personas de 15 y más años ocupadas se encuentran en el empleo informal, lo que representa 56.2% de la población ocupada.

De la población de 15 y más años ocupada en el empleo informal, 48.8% (15.3 millones) forma parte del sector informal, en tanto que 51.2% (16 millones), presenta condiciones laborales consideradas informales (por autoempleo en la agricultura, empleo no remunerado o carencia de seguridad social).

La informalidad laboral está mayormente presente en los extremos de los grupos etarios de la población ocupada, 82.1% de los jóvenes de 15 a 19 años ocupados se emplean en la informalidad, así como 72.5% de la población de 60 y más años.

En relación con el grupo de personas ocupadas en el empleo informal por condiciones informales (16.0 millones), se encuentra que 61.2% son asalariadas sin seguridad social, 14.9% están en el autoempleo en agricultura, 14.6% en servicio doméstico que es remunerado, pero no cuenta con seguridad social, y 9.3% son trabajadores(as) sin pago.

Quienes viven en localidades con menos de 15 mil habitantes, participan más en el empleo informal con 74.0%, situación que disminuye a 46.7% para los que viven en localidades de 15 mil o más habitantes.

El 34.3% de los ocupados en el sector formal tienen secundaria o un menor nivel de escolaridad en tanto que la participación de los ocupados en el empleo informal con este nivel escolar se incrementa a 67.6 por ciento.