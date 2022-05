«Me siento más tranquilo»: padre de Debanhi tras reunión con López Obrador

Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el papá de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, Mario Escobar dijo sentirse más tranquilo y aseguró que el mandatario le prometió ir con el caso “tope donde tope”.

Entrevistado afuera de las instalaciones del Campo Militar en donde el presidente López Obrador ofreció su conferencia mañanera, el padre de familia confirmó que sostuvo un diálogo con él.

“Tranquilo, estoy tranquilo, ya mi esposa y yo hablamos con el presidente de la República”, compartió.

¿Qué le dijo el presidente?

“Tope donde tope”, respondió escuetamente.

Luego de que ayer jueves se filtró la segunda autopsia de su hija, Escobar dijo sentirse muy golpeado y muy triste por esa situación.

“Muy consternado por lo que pasó ayer que lamentablemente se filtran informaciones en las cuales no debería ser porque es una cadena de custodia, hay códigos de ética”, comentó.

Añadió que a pesar de estar muy triste tiene la esperanza de que se tiene que solucionar el caso.

“Por el bien de Debanhi y por el bien de Nuevo León y de México”, subrayó.

Compartió que pedirá cuentas a la Fiscalía General de Justicia del estado porque no se vale que se esté filtrando información.

“Independientemente de que lo que dice mi necropsia es correcto”, expuso.

Don Mario no quiso revelar detalles de esta segunda autopsia practicada al cuerpo de su hija.

¿Qué se establece ahí Don Mario en la necropsia?

“Ustedes lo vieron. Yo no puedo decirles, ustedes lo vieron no me pregunten porque ustedes lo vieron”, respondió.

Sumamente molesto por la información que se filtró estableció que quien lo hizo merece la cárcel porque es un hecho penado.

Aunque no abundó en detalles de la necropsia insistió en que Debanhi fue asesinada y ahora también agregó maltratada y ultrajada.

“Fue sembrada, la mataron, lo vuelvo a repetir no me cansó de decirlo, la mataron y por Debanhi, va por todos los que han sufrido igual”, remarcó.

Ante la presencia de familiares de víctimas de desaparición que acudieron al lugar para clamar justicia, Escobar se solidarizó con ellos.

“Voy a hablar por todos ustedes, homicidios y feminicidios y por todos ustedes no voy a quitar el dedo del renglón”, puntualizó.

