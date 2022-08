México no se saldrá del T-MEC por consultas sobre política energética: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que México tenga intenciones de salirse del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, luego del periodo de consultas solicitados por sus socios el pasado 20 de julio debido a controversias en el tema energético.

A través de un video en sus redes sociales, el canciller destacó la importancia que tiene el acuerdo comercial firmado para la región de Norteamérica.

Y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados Unidos y Canadá respecto a un tema no quiere decir que se va a colapsar la relación bilateral o que vamos a dejar de estar en el tratado, eso no es así, no hay ninguna indicación del presidente en esa dirección.

Al contrario, vamos a seguir adelante el proceso de diálogo previo, en su momento las consultas y los argumentos”, dijo.

Señaló que la “insistencia” de quienes piensan que debe haber un conflicto mayor con Estados Unidos “carece de fundamento” y “no es el objetivo de México”.

Vamos a defender nuestros puntos de vista, defender nuestra política, pero en ningún momento se ha pensado dejar el tratado, que además es el comercio principal de México en sus exportaciones e importaciones”, sostuvo.

Hace dos semanas las representaciones de Canadá y Estados Unidos solicitaron a México un proceso de consultas para la solución de controversias al amparo del capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Por: Excélsior