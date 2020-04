México se acerca a los 100 muertos por COVID-19 y viene lo peor

GMx

La Secretaría de Salud notificó 94 muertes por COVID-19 en México, así como 2 mil 143 casos confirmados y 5 mil 209 sospechosos, al corte del cinco de abril.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, alertó que la fase de contagios será peor y más difícil en la fase tres, mientras detalló que la tasa de letalidad del país es de 4.39 y un 5.5 por ciento.

En la conferencia nocturna del domingo, indicó además que sigue la contratación de personal: médicos generales, médicos especialistas y enfermeras.

Llamó a los médicos que, por edad u otra situación, no están asistiendo a sus labores, para colaborar por otras vías a hacer frente a esta pandemia, pues evidentemente hay carencia de personal.

Confirmó además que una misión mexicana viajó a China para traer “un cargamento de equipos de protección para cubrir todas las necesidades.”

Además de llamar a los trabajadores de la Salud a expresar sus quejas, Hugo López-Gatell afirmó que “la dificultad para conseguir los equipos de protección es un asunto del mundo, incluso en Estados Unidos”, pues las fábricas chinas que se dedican a eso fueron afectadas por la pandemia.

Al final de la rueda de prensa, el funcionario volvió a insistir en que no existe una vacuna que cure el COVID-19 y por eso es muy importante hoy quedarse en casa.

“La epidemia no ha terminado y la fase tres va ser mucho más complicada. Piense en uno de los que podría contagiar por no mantenerse aislado, por no lavarse las manos, por no utilizar gel antibacterial”, expresó.