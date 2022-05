México va por creación de empleos para evitar migración a EU

Ante el inminente incremento de los flujos migratorios desde Centroamérica, derivado de la desaparición, el próximo 23 de mayo, del llamado Título 42 de la Ley de Salud Pública, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar en una estrategia a corto plazo que impulse el desarrollo económico, la creación de empleos y la inversión de empresas y gobiernos en la región con el objetivo de desincentivar la migración.

Al mismo tiempo, mantener el control de las fronteras y extender ayuda humanitaria a los migrantes que califiquen para conseguir refugio o permisos temporales de trabajo, conforme a la ley, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Lo que estamos haciendo en México es aplicar la ley, nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona, si tu llegas a México te tienes que registrar según la ley, puedes pedir refugio, asilo, puedes ser trabajador temporal, lo que no vamos a permitir que se asuma con o sin el problema del Título 42 o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país donde pasa quien sea y no tengamos su identidad porque entonces no podemos cumplir nuestras obligaciones de seguridad con los ciudadanos”, subrayó.

Luego de un par de reuniones con los secretarios de Estado, Antony Blinken y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el canciller mexicano adelantó que trabajarán en la organización de una conferencia con países de Centroamérica que se concrete después de las Cumbre de las Américas, en el mes de junio, durante la cual se puedan anunciar programas de apoyo, como los que ya aplica México en Honduras, El Salvador y próximamente en Guatemala.

“Lo que se logró fue ponernos de acuerdo para preparar una iniciativa común de creación de empleos en el corto plazo para Centroamérica-y probablemente más allá-, vamos a ver hasta dónde podemos llevar eso. Nos pusimos de acuerdo para la Cumbre de las Américas en el foco en desarrollo, movilidad laboral, incremento de inversiones y una visión geopolítica cada vez más común, hacia el futuro”, comentó.

En conferencia de prensa desde la embajada mexicana, el secretario Ebrard reiteró la necesidad de que, para este objetivo, la administración Biden aporte recursos económicos a la región.

“Dos piezas en las que estamos de acuerdo: tiene que ser un esfuerzo regional, tanto México, Estados Unidos como otros países y lo segundo, insistimos en que si no hay un esfuerzo de inversión importante para la creación de empleos (no vamos a disminuir la migración). México tiene más de 20 mil beneficiarios en Honduras y veamos la reducción en migración, pasó inadvertida, pero se ha ido reduciendo. Entonces, de que funciona, funciona, El Salvador, igual y ahora vamos a empezar en Guatemala”, destacó.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior, durante la reunión con el canciller Ebrard, el secretario Mayorkas hizo hincapié en la necesidad de que los países de la región administren sus fronteras y combatan de manera efectiva las redes de contrabando de personas que explotan a los migrantes vulnerables.

Con Blinken, Cumbre de las Américas y Rusia

En la reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken, se abordó el tema de la organización de la Cumbre de las Américas a celebrarse a partir del próximo 6 de junio en Los Ángeles, California.

Durante la conversación, Ebrard reiteró la propuesta de no excluir a ninguna de las 35 naciones de América como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Fueron muy respetuosos, no dijeron que desecharan lo que estábamos diciendo, pero sabemos que tienen una posición diferente hasta el día de hoy. Lo que nosotros decimos es construir lo que presentó el presidente López Obrador durante la conmemoración por el natalicio de Simón Bolívar que en vez de la Organización de los Estados Americanos fuéramos más hacia lo que es la Unión Europea y la Cumbre de las Américas la vemos como una oportunidad para caminar en esa dirección y sería muy mala señal que la primera reunión sea que algunos no vayan, tomando en cuenta que la última que hubo en 2015 sí estuvo Cuba y Venezuela”

Sobre el tema de Rusia y la petición de Estados Unidos de que México se sume a las sanciones, el secretario de Relaciones Exteriores aclaró que propuso a su homólogo norteamericano mejor compartir información para atender posibles riesgos a la seguridad en exportaciones o transacciones con el país asiático.

“Lo que le he dicho al secretario Blinken, más allá de tener una discusión de sí sanciones o no sanciones es que compartir información sí es que hay algo que debamos prestar atención como exportaciones delicadas, que hubiese lavado dinero y eso es más productivo porque eso no lo permitiríamos. Hasta ahorita eso no ha ocurrido, pero si llega a ocurrir vamos a ser muy receptivos a esa información, sobre todo lo que son cosas ilegales o que pongan en peligro la seguridad”, detalló.

En este mismo sentido, comentó que, sobre los dichos del jefe del Comando Norte, Glen VanHerc, de que en México hay espías rusos, Marcelo Ebrard rechazó el señalamiento y dijo que es un tema que están tratando directamente con el embajador Ken Salazar.

En tanto, el secretario Blinken resaltó que con México se trabaja en estrecha colaboración “para enfrentar lo que es un desafío migratorio sin precedentes en todo nuestro hemisferio y, de hecho, en todo el mundo, y la colaboración con México es absolutamente vital”.

“Nos unimos para construir una sólida competitividad económica en América del Norte, incluso mediante la construcción de cadenas de suministro más resistentes y el tratamiento de otros problemas que realmente mejorarán los medios de vida de los mexicanos y los estadounidenses por igual. Y desde la seguridad energética hasta el clima y muchas otras cosas, estamos trabajando de la mano todos los días”, destacó previo al encuentro en la Casa Blanca.

