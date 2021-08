Migrantes podrán contar con visa y CURP al trabajar en México

GMx

Puebla, Pue.- La Federación no sólo otorgará visas de trabajo temporales a los migrantes que pretendan encontrar un empleo y formalizar su permanencia en México, sino que les entregará cédulas únicas de registro de población (CURP), anunció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Este lunes, durante la inauguración de la 26 Conferencia Regional sobre Migración, el funcionario explicó que “estamos otorgando la cédula única de registro de población (…) a la población migrante que quiera insertarse y quiera encontrar un empleo para poder formalizar su permanencia en el país.

“Por eso, en las reuniones de trabajo la idea es trabajar en torno a cuatro ejes fundamentales: el de protección y refugio, el de migración laboral, el de gestión fronteriza y el de liberación y regulación masiva”.

Asimismo, reconoció a organizaciones internacionales por el acompañamiento que hacen a migrantes para que sus derechos no sean vulnerados y “el invaluable trabajo de las sociedades de la organización civil, de la sociedad civil, que, en los albergues, en las oficinas de defensoría, en el apoyo jurídico, en el acompañamiento que hacen a los migrantes y refugiados, desempeñan un papel muy importante”.

Acudieron al evento celebrado en esta capital representantes de los países que integran la Conferencia Regional sobre Migración: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, destacó que la administración estatal que encabeza promueve una política migratoria de inclusión, basada en el respeto a los derechos humanos.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo poblano aseguró que los migrantes que recorren el estado no padecen transgresiones a sus derechos humanos, pues su gestión respalda y hace suyos los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto al respeto y solidaridad entre los pueblos.

Refirió que el gobierno del estado siempre tendrá apertura para colaborar con la Federación en temas migratorios, por lo que se sumará a los acuerdos tomados en la Conferencia Regional sobre Migración para trabajar a favor de los migrantes que transitan por la entidad.

Barbosa asimismo mencionó que el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, a través de las tres sedes de la representación diplomática Mi Casa es Puebla, brinda atención de calidad a los poblanos que radican en Estados Unidos, para que tengan mejores oportunidades y sus derechos humanos sean respetados.

(Con información de jornada.com.mx)