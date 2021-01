Mil migrantes “se cuelan” a través de Guatemala y llegan a la frontera con Chiapas

GMx

Unos mil migrantes ya están en la frontera entre Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Tecún Umán, Guatemala, pues lograron adelantarse a la caravana que se encuentra varada en la frontera con Honduras.

El reto, ahora, es “colarse” por el río Suchiate y burlar la seguridad que impuso el Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró la organización Pueblo sin Fronteras.

De acuerdo con el diario La Razón, el director de la organización civil, Irineo Mujica, aseveró que los centroamericanos llegan a nuestro país sin nada que perder, pues los huracanes Eta e Iota los dejaron en la calle.

“La mayoría se encuentra atrapada en Guatemala; pero no van a ser invisibilizados ya que los huracanes los dejaron en la calle y los que vienen son los que ya no tienen casa, por ello no tienen nada que perder. Además, algunos grupos se han ido separando y llegando a la frontera con Chiapas, calculamos unos mil que ya están esperando pasar la frontera”, explicó.

El activista acusó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha actuado y, por el contrario, ha dejado que el Instituto Nacional de Migración (INM) se convierta en un ejército y no en un grupo de agentes que ayudan a los migrantes; por ello, advirtió, que éstos temen pasar, ante posibles agresiones, pese a que hay menores y embarazadas.

El por la tarde, por segunda ocasión, se llevó a cabo un enfrentamiento entre los más de seis mil migrantes de Honduras y El Salvador que se encuentran varados en Vado Hondo, Guatemala, quienes fueron dispersados con palos, piedras y gases, cuando intentaban cruzar.

En México, unos 5 mil elementos, entre militares, Guardia Nacional y agentes de Migración, esperan la llegada de cientos o miles de indocumentados para hacer prácticamente lo mismo que ha ordenado el gobierno guatemalteco.

(Con información de LaRazón.Com)