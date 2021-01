Minimiza AMLO acusaciones de violación contra Félix Salgado; es política, dice

GMx

Dos veces le preguntaron y dos veces defendió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

El mandatario mexicano consideró que la autoridad debe investigar; sin embargo, atribuyó los ataques al momento político que se vive en el país y en territorio guerrerense donde habrá comicios para elegir mandatario este año.

A pesar de que una de las dos denuncias de violación habría sucedido hace 22 años y apenas en noviembre pasado se denunció, el caso ha tomado fuerza porque Félix Salgado Macedonio sería el más popular en las encuestas de Morena.

«Es un asunto partidista y producto de la temporada, hay ahora pues una competencia en algunos estados porque vienen elecciones, entonces todo esto genera polémicas, acusaciones, por eso hablo de que es producto de la temporada”, expresó López Obrador, quien recordó que a él también, en 2005, le quisieron fabricar un delito para que fuese desaforado.

«Que la autoridad competente sea la que resuelva, son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección del 2006, me fabricaron el delito, entonces imagínense, yo no puedo a la ligera descalificar a nadie, que la autoridad competente resuelva y se apegue a la justicia», afirmó.

El caso de Salgado Macedonio ha cobrado notoriedad porque incluso, legisladores y legisladoras de Morena, se han pronunciado en contra de su eventual candidatura, porque mancharía la imagen del movimiento.