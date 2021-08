Minimiza AMLO cifras de pobreza; con el mínimo ahora se compra más tortilla, dice

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó a la crisis sanitaria y, por consecuencia, crisis económica, el aumento de la pobreza, según datos reportados por el Coneval.

“… es pues producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica, que le afectó mucho a ciertos sectores, afectó en general. La economía el año pasado se cayó 8.5 por ciento”, afirmó el mandatario mexicano en su conferencia mañanera desde Baja California, donde minimizó la información que indica que en 19 entidades federativas aumentó la pobreza.

Desde 1930 del siglo pasado, casi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces, le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio, restaurantes, a la industria. El único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció dos por ciento, pero todos los demás se derrumbaron, dijo.

Entonces, afortunadamente ya estamos en recuperación, ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria, hay una recuperación extraordinaria, excepcional, al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del seis por ciento, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo que está proyectando 6.3 para este año, justificó.

“También debe modificarse la forma de medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado con el bienestar sólo con indicadores económicos. Yo tengo, por ejemplo, mi manera de medir, ahora sí que tengo otro dato.

Veo los datos marcoeconómicos ¿no?, hasta les podría presumir sobre resultados. Los voy a decir, porque les da mucho coraje a mis adversarios y es como ese diablillo de la red que me recomienda: ‘Sí, sí, sí, diles que te vas a reelegir’ y así.

Pero miren, en el tiempo que llevamos no se ha devaluado el peso y tenía mucho tiempo que esto no sucedía, inclusive nuestra moneda se ha apreciado, no sólo no ha caído o se ha depreciado, con relación al dólar desde que estamos se ha apreciado nuestra moneda y esto ni en el sexenio pasado, ni en el antepasado, ni en los anteriores se registraba. Es un buen indicador”, manifestó.

Hace 30 años, cuando comenzaron a aplicar la política neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y cuando llegamos al gobierno ya sólo alcanzaba para seis kilos de tortilla un salario mínimo y hemos aumentado el salario en términos reales, el salario mínimo, casi 50 por ciento, presumió AMLO.

Como últimamente ha habido inflación, porque ha aumentado el precio del maíz y además, porque abusaron con lo del incremento en el precio del gas, aumentó el precio de la tortilla, pero aun así, de seis kilos que tenía la gente de comprar con un salario mínimo, ahora puede comprar ocho, dos kilos más, agregó.

“Entonces, esa es una forma de medir pobreza y de medir bienestar en la gente.

Y tengo otras, una muy importante: lo que estamos destinando a los hogares de apoyo económico.

¿Cuándo se había destinado tanto para apoyar a los pobres?

Nunca, nunca.

Imagínense que todos los adultos mayores de México tienen una pensión, imagínense que 11 millones de estudiantes de familias pobres tienen beca, imagínense que más de 400 mil campesinos están recibiendo un jornal con el programa Sembrando Vida, un jornal de cinco mil pesos mensuales, arriba del salario mínimo, ya casi son dos millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un millón de niñas, niños, con discapacidad tienen también pensión y, bueno, muchas acciones de bienestar.

En promedio, en el 70 por ciento de los hogares, sobre todo la gente más pobre, 70 por ciento de todos los hogares del país reciben cuando menos un apoyo. Antes no era así, justificó.