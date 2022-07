Ministra de Exteriores británica lanza su candidatura para reemplazar a Johnson

La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, anunció este domingo su candidatura para sustituir a Boris Johnson como líder del Partido Conservador y primer ministro, con lo que son ya diez los diputados que aspiran al cargo.

La ministra, que dio a conocer su decisión en el periódico “Daily Telegraph“, promete, al igual que otros aspirantes, recortar los impuestos y que, si es elegida, los reducirá “desde el primer día“.

Johnson se vio forzado a renunciar el pasado jueves después de que más de 50 miembros de su Ejecutivo dimitieran en protesta por su gestión y los escándalos que salpicaron su liderazgo.

La jefa de la diplomacia británica también señaló que hará campaña “como conservadora y gobernaré como conservadora” y que tomará “medidas inmediatas para ayudar a la gente a lidiar con el coste de la vida” por el alza de la inflación.

“Haré que el sector privado crezca más rápido que el sector público, con un plan a largo plazo para reducir el tamaño del estado y la carga fiscal”, puntualizó.

Truss anunció su candidatura después de que lo hicieran la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt; el ministro de Economía, Nadhim Zahawi; el responsable de Transporte, Grant Shapps; los ex titulares de Sanidad Sajid Javid y Jeremy Hunt, el ex titular de Economía Rishi Sunak, así como el presidente del comité de Exteriores del Parlamento, Tom Tugendhat; la fiscal general, Suella Braverman, y la ex secretaria de Estado de Igualdades Kemi Badenoch.

El denominado Comité 1922, formado por los diputados conservadores sin cartera, designará este lunes su ejecutiva y espera dar a conocer el calendario para elegir al nuevo líder.

Ese comité confía en que el sustituto de Johnson sea designado para septiembre, una vez completada las rondas de votaciones.

Mientras este proceso sigue su marcha, Johnson permanece al frente del Gobierno del Reino Unido.

No obstante, la oposición laborista ha pedido la inmediata salida de Johnson, en vez de esperar a la elección del nuevo líder, de lo contrario está dispuesto a presentar una moción de censura en la Cámara de los Comunes para forzar su salida.

Con información de EFE