Monreal pide transparentar selección de candidato presidencial en Morena

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pidió a Morena transparentar el método para elegir candidato a la Presidencia de la República en 2024.

En conferencia de prensa en Quintana Roo, el senador pidió que la lección de la candidatura en 2024 sea a través de elecciones primarias y no por encuestas.

Siempre son más pesadas, mas difíciles, pero dejan más satisfecha a la población”, aseguró.

Dijo que las encuestas son un método agotado para definir candidaturas ya que sólo generan incertidumbre, desconfianza y división entre la militancia.

Si queremos mantener la unidad hay que transparentar los procesos de elección de candidatos, quizá nuestro principal problema, nuestro talón de Aquiles ,sean los procedimientos de selección de candidatos a puestos de elección popular”, añadió Monreal.

Destacó que Morena no puede ser un partido con intereses encontrados y “sin brújula” porque pone en riesgo la unidad y los triunfos electorales.

Muchos venimos huyendo de otros partidos. En el caso mío, en el 97, por falta de democracia, pero nosotros no estamos pensando en abandonar Morena, no queremos abandonar Morena porque yo soy fundador de Morena… Lo único que deseamos es la democratización interna. No estamos pidiendo nada menos, ni nada más”.

“Tenemos que ir generando condiciones para construir un partido orgánico”, agregó.

Ricardo Monreal estuvo ese domingo en Quintana Roo donde asistió al informe de actividades de la senadora Marybel Villegas.

MONREAL CONFIRMA QUE QUIERE SER CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El 29 de septiembre de 2021, Ricardo Monreal reiteró que buscará la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

Si no voy por Morena, iré por Morena”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula.

Estoy preparado, me he preparado, estoy en la plenitud de mi lucidez, en experiencia acumulada y de mi trabajo. Me siento con la capacidad de profundizar este proceso iniciado por el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y de continuar con el cambio de régimen, Lo digo ahora, no tengo titubeos ni regateos en ese propósito, deseo llegar a mi cita con la historia”, refirió.

Monreal Ávila dijo sentirse con la capacidad para convencer al presidente López Obrador y a los integrantes de Morena que es el candidato idóneo para seguir con el proceso de transformación en México.

Si hay exclusión habrá división (en Morena); si no hay apertura, habrá ruptura y nadie desea eso. Yo quiero que haya apertura e inclusión, y cuando hay piso parejo no tienes razón ni motivos para abandonar un proyecto o crear un político nuevo, al contrario, continúas y profundizas el proyecto en el que crees”, concluyó Monreal.

Con información de El Universal y López-Dóriga Digital