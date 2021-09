Morena expulsa a Saúl Huerta del partido

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena expulsó del partido a Saúl Huerta del partido al encontrar fundados los agravios presentados por María Josefina Muciño Agüero, quien se quejó por la transgresión a los documentos básicos del partido por parte de Huerta, al enfrentar acusaciones de abuso sexual en contra de un adolescente.

Por unanimidad de votos se declaró fundado el agravio al considerar que el ahora ex morenista afecta la imagen pública del partido al ser detenido por cometer abusos sexuales en contra de un adolescente, además de que durante el procedimiento, que inició en abril pasado, Huerta no se presentó a comparecer en su defensa ante esa Comisión.

Otro de los agravios considerados fue que utilizó su fuero como diputado para no ser juzgado en el momento de su detención y la falta de probidad en el ejercicio de su encargo.

La resolución que se dio el pasado 24 de septiembre apunta que la decisión de su expulsión se tomó por la “plena convicción que el C. Benjamín Saúl Huerta Corona, actuó de forma omisa de desempeñarse como digno integrante de nuestro partido, al ser acusado de un delito bajo agravantes, el intentar usar su cargo para deslindarse de responsabilidades y por lo que con ellas no solo estaría violando las leyes si no que estaría actualizando de facto lo establecido por el artículo 3° inciso h) del estatuto por lo que hace a “la exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y sociales o actividades delictivas” así como lo establecido por el artículo 6 inciso h) del mismo estatuto por lo que hace a “desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio a la comunidad”.

Por: Excélsior