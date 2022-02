Morena rechaza que el Senado solicite una investigación sobre la ‘Casa Gris’

Con el voto de la bancada de Morena y sus aliados, el pleno del Senado de la República rechazó un punto de acuerdo para solicitar una investigación por el caso de la llamada ‘Casa Gris‘.

Este martes la sesión de la Cámara Alta se interrumpió por la exigencia del grupo parlamentario del PAN de debatir sobre la casa de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Houston, Texas.

Al reanudar la sesión, se consideró de urgente resolución el punto de acuerdo referente a la solicitud de investigación del caso por posible conflicto de interés, que Morena y sus aliados rechazaron con 62 votos en contra. Al respecto, 42 legisladores se pronunciaron a favor.

Posicionamientos en el Senado sobre la investigación de la ‘Casa Gris’

Kenia López Rabadán, del PAN, consideró necesario que se investigue a la familia del presidente López Obrador para conocer objetivamente si hay “tráfico de influencias” en el gobierno federal.

Estamos sin duda ante una muestra clara de corrupción. La Casa Gris es claramente la corrupción desde adentro de la familia de quien dijo que iba a ser honorable y no lo es”, acusó.

El morenista Ricardo Monreal aseguró que su bancada no se opone al diálogo, pero advirtió que “cuando hay gritos, el debate pierde rumbo y se convierte en una competencia de volumen, sin contenido, sin recepción, sin razón”.

Morena va a votar porque se abra el debate en este tópico, porque no tenemos nada que ocultar. Tenemos al presidente de la República, el mejor en la historia reciente del país”, manifestó.

Bertha Alicia Caraveo, de Morena, acusó a la Kenia López Rabadán de haber violentado su derecho a la libre expresión al tomar la tribuna para exigir la discusión sobre la ‘Casa Gris’ y anunció una denuncia en su contra.

Dejó en claro que Regeneración Nacional está listo para el debate, “porque no nos vamos a dejar”.

La senadora del PAN Lilly Téllez manifestó que el hecho de que el presidente López Obrador goce de popularidad “no implica que sea bueno”.

El presidente no está por encima de la ley”, expresó, y aseguró que se encuentra en un “delicado supuesto de carácter penal” por intimidación.

Antares Vázquez, de Regeneración Nacional, consideró que la oposición no representa a las personas, sino a “millones de intereses” y los señaló de denostar y no presentar argumentos.

Juan Zepeda manifestó que desde Movimiento Ciudadano “no prejuzgamos a nadie, pero se tiene que investigar este presunto conflicto de interés”.

No podemos hacer defensa a ultranza, pero tampoco condenas a ultranza, lo que vive el país es dramático y es grave, se tiene que investigar sin lugar a dudas”, comentó.

La morenista Martha Lucía Mícher argumentó que el propio presidente pidió a su hijo y a su nuera que aclararan sus ingresos y ya se hizo, por lo que no es necesaria la investigación.

Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, consideró que hay elementos para pensar un tráfico de influencias y condenó los ataques del presidente contra los periodistas en México.

Mientras no tengamos evidencias contundentes irrebatibles de un delito, nosotros consideramos inadmisible que se cuestione la integridad de José Ramón López Beltrán”, manifestó al respecto Héctor Vasconcelos, de Morena.

Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, argumentó que cuando hay un señalamiento lo mejor es una investigación para aclarar el asunto.

Hoy todas esas malas prácticas se están reproduciendo y recrudeciendo. Es por eso que todos en el Senado votemos para que se abra una investigación y se aclare si hubo conflicto de interés. Por el bien de la familia presidencial, que se aclare”, agregó.

La senadora de Morena Imelda Castro acusó que detrás del caso de la ‘Casa Gris‘ hay intereses contra el gobierno de México, particularmente de empresarios.

No todos los periodistas son Loret, El periodismo que está en riesgo son los que ganan 6 mil pesos al mes y no tienen dinero para corretear la nota. Con ellos estamos, pero no con los extorsionadores”, comentó.

La panista Xóchitl Gálvez comentó a la bancada de Morena y sus aliados que tenían una oportunidad de demostrar que son diferentes.

No es cualquier ciudadano (José Ramón López), es el hijo del presidente y le conviene que se aclare este tema. Les conviene que haya una investigación plena”, manifestó.

Con información de López-Dóriga Digital