Morena va por regulación de las redes sociales, anuncia Ricardo Monreal

Regular las redes sociales en México es una de las prioridades de Morena para el próximo periodo ordinario en el Senado.

Así lo anunció en conferencia de prensa, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, quien explicó que él presentará una iniciativa sobre el tema, aunque no precisó la fecha.

El morenista comentó que no sabe si el gobierno federal también enviará una propuesta al respecto.

“Yo estoy estudiando el tema desde la semana pasada, tengo trazos (…) Estoy escribiendo y preparando algo. No sé cuándo la presente, no sé si la presente con aval del grupo, tampoco sabría si hay otro grupo o el ejecutivo (que quiera presente), pero sí es prioritaria para este periodo de sesiones ordinarias. Es un tema ineludible, en el cual México no puede ser inmune”, dijo el morenista.

Mencionó que buscará proteger la libertad de expresión y la protección a los datos personales de los usuarios, por lo que comentó que la iniciativa preverá todo tipo de circunstancias que se puedan presentar con motivo del uso de las redes sociales.

Sobre las críticas que han surgido contra el gobierno por la compra de la vacuna Sputnik V, la cual aún no tiene el aval de la Cofepris, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mencionó que él sí se aplicaría la dosis contra Covid-19 cuando le toqué.

“Yo sí me la pondría, porque la vacuna rusa, he leído, ha sido aplicada en varias partes del mundo y tiene un alto nivel de efectividad. Hay desinformación, pero hay que aclarar y decir que es mejor que se intente por encima de todo poner la vacuna que no hacer nada”, enfatizó.

(Con información de Forbes.Com)