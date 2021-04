Morenistas de Chiapas inician “rebelión” por imposición de candidaturas

GMx

San Cristóbal.- Morenistas inconformes con la designación de candidatos a alcaldes y diputados federales y locales en Chiapas, integraron la la Coordinadora Democrática Estatal de Morena (CDEM), con la finalidad de “dar seguimiento puntual a las impugnaciones interpuestas por las imposiciones” y para “defender los derechos políticos de las bases”.

Férnel Gálvez, quien busca la candidatura local en el distrito 17, con sede en Motozintla, dijo que la agrupación fue conformada durante una reunión efectuada este sábado en San Cristóbal, con la presencia de cerca de 100 morenistas de diferentes municipios y regiones de la entidad.

«Lo que se busca con la CDEM es que se tome en cuenta a la base morenista y rescatar a Morena porque está en manos de dirigentes que no tienen claros los principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, entre ellos el dirigente estatal Ciro Sales Ruiz, quien en 2010 todavía fue candidato a alcalde de Escuintla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); no es un obradorista que venga de atrás”, agregó.

Manifestó que otro de los objetivos es “establecer un plan de acción a corto, mediano y largo plazos. Ya se convocó para el 14 de abril a una nueva reunión para analizar la situación y ver hacia dónde dirigir el voto, dependiendo de cómo queden los resultados en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), luego de analizar las impugnaciones.”

El IEPC tiene hasta el 13 de abril para dar la lista oficial de los candidatos a alcaldes y legisladores locales.

Gálvez, quien interpuso una impugnación porque no fue beneficiado con la candidatura a diputado local, precisó que “quedó claro que todos somos obradoristas y manifestamos todo el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que el IEPC no violente los derechos que Morena violentó y que se revisen las candidaturas municipales y estatales, y que la comisión de Honor y Justicia de Morena haga lo propio en los distritos federales para garantizar el triunfo en todos los territorios, pues podría haber voto de castigo y eso perjudicaría al presidente”.

Insistió: “Esperamos que el IEPC modifique las candidaturas y que Morena ordene hacer cambios en las planillas y los distritos”.

Sostuvo que, en la designación de abanderados a diputados federales, “no se respetaron los espacios que le correspondían a Morena, pues se nombró a militantes” de los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo que forman parte de la alianza.

(Con información e imagen de LaJornada.Com)