Motín en Cereso “Mil Cumbres” deja saldo de varios heridos, en Michoacán

GMx

Morelia.- Internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) David Franco Rodríguez, mejor conocido como «Mil Cumbres», se amotinaron ante un traslado sorpresa de varios reos.

Cuando se iba a realizar el movimiento, los reos se opusieron y amotinaron, generando una fuerte movilización policiaca.

Los hechos tuvieron lugar cuando sin previo aviso autoridades penitenciarias reunieron a un grupo de presos, para trasladarlos a otro penal.

Por la noche, familiares de los presos y policías se confrontaron al exterior del inmueble.

Durante la tarde del jueves se registraron disturbios en el centro penitenciario que dejó como saldo siete personas heridas, pero se retomó el control del penal.

Sin embargo, familiares de los presos no se quedaron con las manos cruzadas, y acusaron que el Director del penal les mintió al asegurar que no habría traslados, por la noche se confrontaron con policías para evitar que salieran los vehículos del sistema penitenciario con los presos dentro, objetivo que no lograron.

(Con información de José Cruz Delgado)