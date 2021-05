Movimiento Ciudadano anuncia nuevo “gallo” en Sonora, tras declinación de Ricardo Bours

GMx

Manuel Scott, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en Cajeme, será el nuevo candidato a Gobernador de Sonora por “movimiento naranja”, después de que Ricardo Bours se uniera a la campaña de la alianza PRI, PAN y PRD.

El nuevo representante de MC en Sonora tiene 31 años de edad, se desempeña como docente y abandonará su candidatura a diputado local por el Distrito XVI.

Dijo que asumió el reto pese a que, según indican las encuestas, ya tenía ganado el distrito que representa a Cajeme.

“El compromiso me queda claro, que es darle voz a una generación que no cree en la política y, ¿por qué no quieren participar los jóvenes en la política? Por culpa de los políticos que hacen de la política algo tradicional, mezquino, de intereses, que creen que ponerse de acuerdo en lo oscurito le va a dar una suma aritmética, pero la política no es así, la política es de causas, es de emociones y es lo que estamos haciendo en Movimiento Ciudadano”, expresó.

Scott insistió que el Estado tiene tres opciones, una que representa el Sonora corrupto, que ya decepcionó y que no funciona, otra que es el presente, pero es inoperante y que ha demostrado como lo han dejado claro los alcaldes de Morena.

“Sonora tiene una tercera vía y se va a construir desde lo local, con ciudadanos valientes, comprometidos con transformar Sonora y le vamos a dar voz a toda una generación de jóvenes para que se sientan representados por Movimiento Ciudadano”, enfatizó.

Por su parte el coordinador nacional, Clemente Castañeda, respaldó el nombramiento de Manuel Scott y dejó en claro que siguen de pie y en la lucha.

“El proyecto de Movimiento Ciudadano es mucho más que una persona, es mucha más que sus dirigentes, que sus candidatos, es una idea colectiva que hoy tiene fuerza y tiene arraigo y que gracias a los que todos han hechos durante estos meses vamos a seguir avanzando en Sonora… vamos a pintar Sonora de naranja, pese a quien le pese”, concluyó.

Por el momento, Movimiento Ciudadano aún tiene pendiente designar quién suplirá la candidatura del recién finado Abel Murrieta, así como el espacio que deja Manuel Scott en la búsqueda de una curul en el Congreso local.

(Con información de Reyna Gámez/El Sol de Hermosillo)