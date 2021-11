Mujer se avienta desde una torre de alta tensión

GMx

Tras más de 6 horas de haber subido a una torre de la CFE, Yari, de 35 años de edad, y originaria de Veracruz, se quitó el arnés de seguridad que le pusieron los bomberos, por lo qué se precipitó a tierra.

A pesar de que fue levantada con vida, en el trayecto al hospital falleció por los diversos golpes que recibió al dejarse caer.

Bomberos y elementos de la SSP pusieron su vida en riesgo e hicieron todo lo posible para bajarla con vida de la estructura; sin embargo, no se dejó ayudar y terminó por encontrar la muerte.

De acuerdo a la información recabada, su novio, Francisco Beh Con, trató de convencerla para que cambiara de decisión pero de igual manera fue ignorado.

Un dato interesante señala que la mujer bajó a tomar agua y posteriormente volvió a subir a la torre, por lo que no se explica cómo no pudo ser detenida para evitar que volviera a subir y de esa manera evitar que continuará con su plan de quitarse la vida.

Información obtenida indica que la mujer tenía problemas de personalidad y recibía tratamiento psiquiátrico.

El caso dejó consternación en la sociedad y cabe resaltar que Yucatán es uno de los estados con más altos en índices de suicidios en el país.

Reportes del INEGI

En un informe el Inegi dio a conocer que en Yucatán se registran en promedio 18 suicidios por mes y son más hombres que se quitan la vida.

Solo en marzo de este año se contabilizaron 29 personas que se suicidaron.

La mayoría de los casos de suicidio se presenta en personas entre 15 a 29 años de edad, quizá por asuntos de depresión y ansiedad.

Yucatán ocupa el tercer lugar a nivel nacional, seguido de Chihuahua y Aguascalientes, con mayor tasa de suicidios con 10.2 por cada 100 mil habitantes.