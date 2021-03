Mujeres en lucha por Ciudad Mujer: La Columna

José Cruz Delgado

No habrá tregua, las mujeres de Tierra Caliente no se rajan, seguirán luchando hasta que el complejo Ciudad Mujer se haga realidad, y que no digan que alguien las está utilizando con fines electorales, pues su lucha es legítima.

El 7 de septiembre de 2016, Silvano Aureoles Conejo, puso la primera en Nueva Italia que supuestamente daría atención a unas 100 mil mujeres de la región de Tierra Caliente.

En el evento dijo Silvano: “Ustedes juegan un papel determinante en la transformación de Michoacán”, y aseguró que las mujeres se distinguen no sólo por ser la mayoría como sector en la población, sino porque también son las más trabajadoras, leales, echadas para adelante y honestas.

La inútil Fabiola Alanís Sámano, en ese tiempo. titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), informó que de acuerdo a un estudio realizado por la dependencia, en la entidad 3 de cada 10 michoacanos dependen de una figura femenina, y tan sólo en la Tierra Caliente, 30 mil hogares son encabezados por una mujer, de ahí que este espacio brindará atención integral en salud, educación, capacitación, empleo, deporte y cultura, atendiendo anualmente entre 350 y 400 mujeres todos los días a partir de enero de 2017, fecha en que se prevé sea puesta en marcha.

En ese tiempo se dijo que Ciudad de las Mujeres de Múgica podrá atender a más de 200 mil mujeres de todas las edades que viven en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Churumuco, Gabriel Zamora, La Huacana, Múgica, Nuevo Urecho, Tancítaro, Taretan, Tepalcatepec y Ziracuaretiro; sin embargo, las puertas estarán abiertas para quienes son de otros municipios de la Tierra Caliente y la Sierra-Costa.

Lamentablemente no se podrá concluir por falta de tiempo y recursos dijo Silvano, pero el complejo, a está en ruinas serviría como refugio para las mujeres víctimas de la violencia.

Ello motivó el enojo y descontento de las mujeres de la Tierra Caliente michoacana que se trasladaron a Múgica para exigir la construcción de Ciudad de la Mujer, el proyecto en el que la Administración de Silvano Aureoles invirtió millones de pesos y que prometía atención integral a 200 mil mujeres de la región, pero que se convirtió en un elefante blanco del que el gobierno perredista se ha lavado las manos aunque durante 5 años se prometió su conclusión.

El 24 de febrero de 2018, se reportaba que estaba “a punto de concluir” la primera etapa de la obra, y para entonces había bajado la expectativa de atención regional, al pasar de 200 mil a 100 mil personas atendidas en el año.

Ciudad Mujer Múgica iba a ser un espacio destinado a brindar una atención integral a través de un modelo único de atención, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sus hijas y sus hijos, no sólo cuando estén viviendo una situación de violencia, sino de manera general para todas las michoacanas, hoy todo se fue a la basura

Ya en abril de 2019, la Seimujer, que estaba a cargo de Nuria Gabriela Hernández Abarca, reportaba un avance del 70% a 27 meses de comenzar la obra, pero reconocía un retraso en la misma por no contar con recursos federales.

En diciembre de 2019 el gobernador Silvano Aureoles dijo que la Ciudad de la Mujer en Múgica tenía solo un 35% de construcción, y prometió que -ahora sí-, en 2020 concluiría la obra, pero de nueva cuenta esto no ocurrió, pues Silvano dijo que dicha obra no se concluirá.

Las mujeres siguen al pié del cañón e insisten en que se termine la obra, y aún tienen la esperanza que el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo cumpla con el compromiso adquirido de concluir Ciudad Mujer en Nueva Italia (Múgica).

Fue el propio mandatario quien hizo esa promesa durante una gira de trabajo a ese municipio, pues dijo que en este año quedaría concluida, y es una añeja demanda por la que las féminas han luchado junto con el presidente municipal Raymundo Arreola Ortega.

Sin duda fue un gran compromiso que Silvano se echó a cuestas y debe cumplirles. «No la vamos a dejar, sino ya se la hubiéramos dejado a la Guardia Nacional», dijo en esa gira de trabajo.

Y no es por joder a Silvano, pero se echó un compromiso a cuestas, no puede incumplir su palabra, la demanda de las mujeres es legítima, están en su derecho de exigir.

MARX AGUIRRE LIDERA PREFERENCIAS

La candidata a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Verde Ecologista de México, Marx Aguirre, pese a todos los pronósticos, sigue subiendo en las preferencias electorales de los morelianos que ven en ella un factor real de cambio, es un rostro joven y con ganas de sacar al municipio del letargo en el que se encuentra desde hace décadas.

Administraciones van y vienen de todos los colores, todos prometen cambios, acabar con el rezago, la pobreza, el analfabetismo, con la inseguridad y hasta con los baches en tres meses como lo prometió Raúl Morón Orozco, por cierto, está peor que cuando llegó.

No cumplió.

Bueno, pues ahora los morelianos ven con simpatía a Marx Aguirre, porque es un proyecto fresco, no está maleada, quiere a su Morelia, no representa a los mismos de siempre, se ha abierto de cara a la población, quiere gobernar para la gente y no para unos cuantos, que no haya brechas entre ricos y pobres, esa es MARX, por ello cada día crece su popularidad y aceptación.

Por cierto, El PVEM presentó la única planilla integrada solo por mujeres que competirá por la presidencia municipal de Tangancícuaro el próximo 6 de junio, algo jamás visto, de verdad que es inédito, al menos en Michoacán.

Pues dicha planilla está compuesta de la siguiente manera: Presidencia Municipal, Gabriela Chávez Morales; Secretaría del Ayuntamiento, Ana Laura Jiménez Castro; Síndico, Cristian Alejandra Talavera Zúñiga.

Regidoras: Cinthya Chávez Valencia, Ana Belén Ruíz Andrade, Berenice González Servín, Lizbeth Medina Venegas, Yolanda Ríos Navarro, Rosa María García Zamora, Guadalupe López Jiménez y Enedina Chávez Campos.

Ernesto Núñez Aguilar, presidente del PVEM e el estado, reiteró el compromiso que el Verde Ecologista en la entidad tiene con las mujeres, pero sobre todo la confianza en sus capacidades para que arriben a todos aquellos espacios a los que tienen derecho, no sólo por cumplir, sino por convicción.

EL CINISMO DE CRISTÓBAL

Qué casualidad, Cristóbal Arias Solís no salió favorecido por Morena con la candidatura al gobierno de Michoacán y le ha dado con todo, pues ahora acusa a su ex partido de utilizar los programas de gobierno federal, para uso electoral, y yo me pregunto: ¿Si fuera el candidato por Morena diría lo mismo?

Le aseguro que no, hasta se declararía enemigo de quienes atacaran al presidente y a la 4T y cínicamente se da baños de pureza, cuando su bandera era la defensa de la susodicha.

Arias Solís hasta se mostró indignado y que la actitud de Morena la catalogó de cínica y desvergonzada.

De verdad que sí tuviera una poca de vergüenza se quedaría callado.

Por cierto, cuando pertenecía a Morena guardó silencio ante las acusaciones de algunos alcaldes hechas contra los servidores de la nación en la región de Puruandiro.