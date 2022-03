“Nadie me pagó, yo no recibo sobres amarillos”: responde Derbez a AMLO

El actor Eugenio Derbez respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras participar en una campaña donde artistas se manifestaron en contra de la construcción del Tren Maya, obra prioritaria de Gobierno de la Cuarta Transformación.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Derbez aclaró que nadie pagó a las celebridades y ambientalistas para realizar dicha campaña y dejó en claro que seguirá protestando contra el Tren Maya.

“Aclaro que nadie nos contrató, nadie nos pagó, no hay bandera política. Yo no soy de ningún partido político”, argumentó.

“A estas alturas de mi carrera no tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó durante dos días consecutivos una campaña de activistas, actrices, actores y cantantes que, a través de un video en redes sociales, se pronunciaron en contra de las obras del Tren Maya.

“Convencen o contratan a ambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medioambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, además de que calificó a los artistas como sus “adversarios”,

Este 22 de marzo, una serie de videos fueron difundidos en redes sociales donde famosos como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, Bárbara Mori y Omar Chaparro se unieron a la campaña “Selvame Del Tren“.

Esa campaña surgió debido a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, mismo que, según aseguran, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna.

Acusaron que los cambios se hicieron sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respectivos estudios de impacto.

El Tren Maya es un proyecto prioritario de López Obrador con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de 1.554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La obra ha sido criticada por algunas organizaciones y colectivos indígenas de la zona debido a su impacto ambiental en la región.

Con información de López-Dóriga Digital