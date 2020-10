Nadie tiene que pedirnos perdón de nada: EZLN al anunciar viaje por Europa

GMx

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que en abril de 2021 comenzarán un “viaje planetario” y que el primer continente que visitarán será Europa.

La primera escala será España, donde pretenden decirle al gobierno y al pueblo que no tienen por qué pedir perdón y que no se presten a la “farsa” del presidente Andrés Manuel López Obrador y su “nacionalismo trasnochado”.

En contrasentido a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno y pueblo de España, que en el 2021 deberían pedir perdón al pueblo mexicano por la conquista, el EZLN salió al paso para decir “que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes”.

En voz del subcomandante Insurgente Moisés, el EZLN dijo que “ni el Estado Español ni la Iglesia Católica tienen que pedirnos perdón de nada”.

“No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas de ella”, dijeron los zapatistas.

En una misiva, el EZLN anunció que diversas delegaciones zapatistas –hombres, mujeres y otras del color de nuestra tierra-, saldrán a recorrer el mundo, caminarán o navegarán hasta suelos, mares y cielos remotos, “buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima”.

“Iremos a encontrar lo que nos hace iguales”, según Moisés.

“Después de recorrer varios rincones de la Europa de abajo y a la izquierda, llegaremos a Madrid, la capital española, el 13 de agosto del 2021 -500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México-. Y que, inmediatamente después, seguiremos el camino”, señaló.

De acuerdo con el escrito del EZLN, dirán en España dos cosas:

“Uno: Que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes; los genocidios escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para contento del poderoso”.

Para la travesía, el Ejército aclaró que las delegaciones zapatistas estarán conformadas mayoritariamente por mujeres.

“No sólo porque ellas pretenden así devolver el abrazo que recibieron en los encuentros internacionales anteriores. También, y sobre todo, para que los varones zapatistas dejemos claro que somos lo que somos, y no somos lo que no somos, gracias a ellas, por ellas y con ellas”, dijo Moisés.

En este comunicado invitaron a que miembros del CNI-CIG forme una delegación para que los acompañe y sea, así, más rica la palabra para lo otro que lejos lucha.

(Con información de Proceso.Com)