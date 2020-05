Necesitamos un sistema de salud más sólido, la enseñanza que nos dejará el COVID-19: López-Gatell

GMx

El COVID-19 nos tiene que dejar varias enseñanzas, entre ellas, que necesitamos tener un sistema de salud más sólido y equitativo, respondió Hugo López-Gatell a Jusepe, un niño que le preguntó si es cierto que la vida cambiará después de la pandemia.

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tuvo la noche del jueves una conversación virtual con niños y niñas de diferentes partes del país, en la que respondió una serie de preguntas como, por ejemplo, si una mascota puede infectarse por el nuevo coronavirus.

“El Sars-Cov-2 no se ha demostrado que contagie a las mascotas, aunque otros virus sí pueden hacerlo”, indicó al respecto.

El funcionario, con motivo del Día del Niño, respondió una serie de preguntas mediante videos y enlaces virtuales en vivo, pasando por el método de conteo centinela, hasta por qué el COVID-19 se dice que es mortal si ha habido otros virus mortales a lo largo de la historia.

En la interacción, niños sordos expresaron su preocupación respecto a qué pasaría si ellos enfermaran y tuvieran que ir al hospital.

Una niña de nombre Sofía, del Estado de México y con discapacidad, preguntó cuándo podrá regresar a sus terapias de rehabilitación, con motivo de la enfermedad del momento.

El funcionario aseguró que las medidas de Sana Distancia se tienen que aplicar por ahora, pero se comenzarán a levantar paulatinamente, para dar prioridad a temas, precisamente como la atención a personas que requieren terapias.

A pregunta expresa de un niño de 12 años de edad de Coahuila, López-Gatell destacó la importancia de aplicar las vacunas que previenen diversas enfermedades. En México se utilizan al menos 12, detalló.

-¿Si el jabón mata el coronavirus por qué no hacen vacunas de jabón?, preguntó una niña.

-El jabón quita al virus de la piel, pero las vacunas no se pueden hacer de cualquier cosa y el jabón no puede circular en la sangre, dijo López-Gatell, quien no evitó la risa por el planteamiento y la forma en que la pequeña se expresó.