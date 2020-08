Ni prohibir la comida chatarra ni la actividad física por sí solas, acabarán con la obesidad: López-Gatell

GMx

Ciudad de México.- El problema de la obesidad es multifactorial y por eso se requiere una política integral, afirmó el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien consideró que promover la actividad física no es suficiente para atender “la otra epidemia”.

La OMS, la OPS y la OCDE, desde hace muchas décadas han alertado sobre el creciente problema de enfermedades no transmisibles y ha indicado que hay que atender los elementos estructurales. “Si no se hace, no va haber un cambio significativo.”

Recordó que “México ocupa el primer lugar mundial en prevalencia de obesidad infantil y juvenil”, pues se estima que más del 90 por ciento de este sector social tiene obesidad y sobrepeso.

En el día que el país alcanzó la cifra de 53 mil muertos por la pandemia del COVID_19, el funcionario insistió en que “las enfermedades crónicas no transmisibles son las principales enfermedades en México.”

La mitad de la mortalidad en México está relacionada con enfermedades no transmisibles asociadas a una mala nutrición, agregó.

“Destacan la hipertensión, la diabetes, problemas del hígado y algunos cánceres, que están relacionados con la mala nutrición, es decir, el consumo excesivo de ciertos componentes, azúcares, sales y grasas saturadas.

Alimentarse bien o mal depende de la decisión de llevarse una cosa a la boca, pero también del acceso que tenemos a ciertos alimentos.”

López-Gatell, en medio de una polémica por una eventual “Ley Chatarra” para todo el país, reiteró que desde hace dos décadas comenzaron a incrementarse los productos procesados, en vez de productos de producción local.

Concluyó: “La actividad física es muy importante, pero por sí misma la actividad física no lograría contrarrestar esta enorme sobreoferta de los productos ultraprocesados como fuente principal de este exceso de calorías.”

Este inicio de semana Salud reportó más de un millón de pacientes estudiados, de los cuales más de 485 mil han sido confirmados con COVID_19 y más de 53 mil han perdido la vida.