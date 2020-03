¡Ni una bata menos! Llega hasta las puertas de Palacio Nacional

GMx

En protesta por el homicidio de tres estudiantes de Medicina de Puebla, así como una médico en la Ciudad de México, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon y protestaron frente a Palacio Nacional.

Bajo el lema ¡Ni una bata menos!, los estudiantes pidieron justicia por el homicidio de los tres alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), hecho sucedido la semana pasada.

En la marcha también estuvieron presentes estudiantes de la BUAP y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), los afectados directamente por el hecho violento que fue noticia nacional.

“¿Cómo pretendes que cuidemos tu vida, si a nosotros nos la quitan?”, “Mi familia espera un médico, no un cadáver”, “Si hoy salí a defender a los que no pudieron lograr sus sueños, mañana lucharé para que no maten a nadie más”, “ Entré a medicina para salvar vidas y salvarte a ti México ¿Por qué nos matas?” indicaban las pancartas que portaron los estudiantes, quienes, mediante una comisión, serían recibidos en Palacio Nacional.

Así fue la protesta de alumnos de medicina de la @UNAM_MX y el @IPN_MX frente a #PalacioNacional esta mañana. Exigieron justicia por los tres estudiantes asesinados en #Puebla la semana pasada y por el caso de una doctora en #Tláhuac hace días. pic.twitter.com/C6csIOx9SX — Gaceta Mexicana (@GacetaMexicana) March 2, 2020

En la protesta realizaron un pase de lista de los alumnos José Antonio Parada, Ximena Quijano y Francisco Tirado, los asesinados, además de un chofer de Uber.

La otra asesinada fue Mayte Viridiana Aguilar Martínez, egresada de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, quien fue asesinada a tiros el 20 de febrero en Tláhuac.

(Con información de Proceso.Com)