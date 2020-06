Niega AMLO fallas en la estrategia contra el COVID y acusa al Reforma de publicar notas con “mala leche”

GMx

Palenque, Chiapas.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que la estrategia de su gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID_19 haya fallado y dedicó una gran parte de su conferencia mañanera para atacar al periódico Reforma, quien, dijo, quiere crear sicosis.

“El periódico Reforma hoy dice que México está en tercer lugar en fallecimientos en el mundo y eso es totalmente falso.

Están actuando por la animadversión que le tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación”, expresó además de negar que México sea el tercer país con más decesos.

Atribuyó la cifra alta de más de mil muertos en reportados en las últimas 24 horas a una actualización de datos, pues no fallecieron en un solo día, sino que se trata de información acumulada.

Enoja a #AMLO la portada del @Reforma porque dice que #México tuvo el registro en un día de más de mil muertos por #COVID_19, es decir, el peor reporte de fallecidos en 24 horas. Pide incluso mostrar la nota del periódico para mostrar la “mala leche”. pic.twitter.com/kTDMzZlQ01 — Gaceta Mexicana (@GacetaMexicana) June 4, 2020

“Están actuando de manera alarmista e irresponsable. Están actuando de acuerdo a la máxima del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna.

El Reforma es un periódico que representa al conservadurismo de México y del mundo, y por eso no están de acuerdo con lo que hacemos, con el cambio que se está llevando a cabo porque ellos protegían a grupos de intereses creados.

No hay que olvidar que el Reforma surgió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ahora están molestos porque no se permite la corrupción, no se permite la impunidad y ellos quieren mantener el régimen de privilegios, de impunidad, de injusticias.

Están desesperados por eso son capaces de inventar noticias… eso lo considero falta de profesionalismo sobre todo porque generan alarma”, afirmó y pidió que se mostrara la publicación del diario Reforma para mostrar su “mala leche”, a pesar de que un reportero de este medio presente, le aseguró que no se había publicado que México era el tercer país con más muertos en un día.

El diario de circulación nacional, al que el presidente volvió a comparar con El Universal, publicó en su portada como nota principal: “Registran en un día más de mil muertos. Ha sido el peor reporte de fallecidos por Covid en 24 horas.”