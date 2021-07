Niega AMLO vivir en una burbuja en el tema de la seguridad, al ser cuestionado por Jorge Ramos

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que viva en “una burbuja” en el tema de la seguridad y aseguró que el delito de homicidio, si bien no se ha logrado erradicar, se ha contenido y hasta reducido en tres por ciento.

La respuesta llegó tras los cuestionamientos del periodista de Univisión y columnista de Reforma, Jorge Ramos, quien planteó que la 4T no ha logrado contener las masacres como las de Reynosa, Aguililla y Zacatecas.

Pues yo no coincido contigo, es lo bueno de la democracia, que podamos discrepar. Yo tengo otros datos y no es una burbuja, soltó AMLO, en un “toma y daca” de preguntas y respuestas con el periodista.

“Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos, el delito de homicidio, pero hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, de tres por ciento.”

—Hay matanzas, hay muertos

—Ya no hay masacres… pero ya no es el Estado. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto.

—No puede haber otros datos porque salieron de la página de su Gobierno, dijo Ramos

—Acabo de informar que ha habido una disminución mínima, en el caso de homicidios de tres por ciento, pero en el caso de robo de autos es de 40 por ciento; en secuestro 40 por ciento menos; en robo en general 26 por ciento menos; me dices feminicidio, sabes cuándo empezó a tipificarse, cuando empezamos nosotros.

Estamos reconociendo, pero debe considerarse que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres, anteriores, argumentó el Presidente.

Respecto del tema del COVID19, el mandatario morenista terminó por aceptar su responsabilidad por la cifra de más de 233 mil muertos que ha dejado la pandemia; sin embargo, negó que la cantidad de fallecidos sea de más de 300 mil, como planteó el reportero.

“Cómo no voy a aceptar la responsabilidad, cuando soy Presidente de México. No coincido contigo, respeto lo que dices, pero no lo comparto. Y siento que es un interés, un sesgo, para cuestionar a nuestro gobierno.”

Al inicio de la ronda de preguntas y respuestas con los periodistas, en la conferencia mañanera de este lunes, AMLO había rechazado que el narco domine en ciertas regiones del país, además de negar que cárteles como el de Jalisco o de Guanajuato hayan surgido en este sexenio.

“Podemos ser responsables, pero no culpables, y además estamos asumiendo esa responsabilidad para garantizar la paz. Nunca hicieron nada por los jóvenes.”