Niega López-Gatell choque federación y estados por el semáforo sanitario

Ciudad de México.- Además de volver a advertir que entre octubre y abril del siguiente año habría una segunda oleada del COVID_19, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, negó que haya una confrontación entre los estados y la federación por la aplicación del semáforo sanitario.

“El gobierno federal y los gobiernos estatales participan en las acciones de salud en un esquema de concurrencia. Cada orden de gobierno tiene una responsabilidad y la ley establece la concurrencia”, dijo el funcionario, quien ha sido invitado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para formar parte de un grupo de expertos que brindan asesorías en distintos rubros.

El semáforo es un mecanismo que permite evaluar de manera objetiva la situación, pero se alimenta de la información que aportan los gobiernos estatales porque son ellos quienes conocen de mejor manera sus entidades, explicó en la conferencia nocturna en la que se confirmó que México registró más de 5 mil casos nuevos de COVID_19 y más de 500 defunciones en las últimas 24 horas.

López-Gatell explicó que ha tenido comunicación frecuente con gobiernos como el de Sinaloa, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Mientras el país acumuló 139 mil 196 casos del nuevo coronavirus, de los cuales han perdido la vida 16 mil 448 pacientes, el funcionario de Salud insistió en que el mejor remedio para evitar la enfermedad es mantener la sana distancia; sin embargo, tiene que combinarse con otras actividades para no paralizar la economía.

“Hay personas que viven al día, que no tienen seguro, que no tienen la posibilidad de estar en una nómina y no podemos perder de vista esto.”