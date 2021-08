Niega López Obrador persecución política a Ricardo Anaya; no tengo qué ver, asegura

GMx

Andrés Manuel López Obrador negó que esté detrás de la supuesta persecución política que denunció en redes sociales durante el fin de semana, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. “No tengo absolutamente nada qué ver.”

“Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener”, manifestó el panista en un mensaje, el cual fue expuesto en la conferencia matutina de este lunes por el Presidente de México, quien también mostró lo que él respondió al respecto y negó que esto tenga que ver con la sucesión presidencial de 2024.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. Si la Fiscalía lo acusa de corrupción y es inocente que no se ampare ni huya. Puede haber políticos presos pero no presos políticos”, dijo AMLO, quien además aseguró que el asunto tiene que ver con una demanda anterior a su gobierno y el conflicto entre el ex dirigente nacional del blanquiazul con el, en su momento secretario del Trabajo, Javier Lozano.

El ex candidato presidencial dijo que la FGR lo quiere mandar a prisión 30 años, tras las acusaciones de presunto soborno realizadas por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ahora testigo protegido de la Fiscalía.

Ricardo Anaya fue avanzando porque tiene un buen manejo de publicidad. Los medios inflaban a los supuestos buenos políticos, contó López Obrador, para luego pedir: “Que no me eche la culpa a mí. Mejor que vaya y que declare, que demuestre que no recibió dinero y adelante…”

“Era cuestión de tener asesores, publicistas, arreglarse de cierta forma, peinarse con moco de gorila, estarse riendo.

La política no es para trepadores, para ambiciosos. La política solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.

El que busca el poder por el poder o el dinero, se debe dedicar a otra cosa.

Al que le guste el dinero puede emprender cualquier otra actividad, pero no el servicio público. El gobierno no es para hacer dinero, el gobierno es para servir.

No se puede hacer política sin ideales, sin principios. No es me voy a colar, e incluso voy a atropellar a todo el que se me enfrente. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios.”