Niegan AMLO y Ebrard que la liberación de Cienfuegos sea un acto de impunidad

GMx

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Causaubón, negaron que la virtual liberación del extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, sea un acto de impunidad.

En la conferencia matutina en la que éste fue el único tema, Marcelo Ebrard hizo una crónica desde la detención del exsecretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto el pasado 15 de octubre, hasta el anuncio del martes de parte del gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que levantarían todos los cargos contra el general, lo que finalmente sucedió la mañana de este miércoles.

“El 15 de octubre, como sabemos, fue detenido el general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, lo cual fue comunicado directamente al de la voz por el embajador de los Estados Unidos de América en México, el señor Christopher Landau después de acaecido este hecho, es decir, el Gobierno de México no tuvo información de que había una investigación por parte de las autoridades norteamericanas; sí había comentarios, pero nunca hubo una notificación oficial a México, menos aún de que se iba a proceder su aprehensión”, detalló

Tras ser preguntado por un reportero respecto de una negociación “oculta” con la administración saliente de Donald Trump, pues el caso del general Salvador Cienfuegos resulta inédita, el Canciller negó que haya algo pactado en “lo oscurito”.

“La negociación es la que estoy diciendo, no hay nada oculto en esta negociación, siempre habrá esa desconfianza, bueno, ‘¿qué se dio?’, ‘¿a cambio de qué o por qué?’; o sea, la conversación con el fiscal general de los Estados Unidos fue en esos términos, es decir, no puedes tener una cooperación en una materia como esta que es tan compleja tomando una acción unilateral de esa naturaleza. Primero.

Segundo, si hay elementos de los cuales México no estaba informado, a nosotros nos llegó la evidencia, como ya lo dije, apenas para la procuraduría, es decir, la Fiscalía General de la República, el día 11, hoy es 17.

Entonces, no puede haber una base de confianza y eficacia en la cooperación, como ya dije, con un elemento de esa naturaleza, de esa envergadura. Vamos a ponernos en el caso opuesto, vamos a suponer que en México detenemos, las autoridades, a algún alto funcionario, ahora que vino el administrador de la DEA, vamos a suponer que lo hubiésemos detenido. ¿Qué pensaríamos de qué ocurriría? Pues habría una repercusión muy, muy seria, Estados Unidos nos diría: ‘Oigan, este funcionario me lo regresas’ o bien vamos a tener un gran desencuentro.

Entonces, México lo que está señalando es:

No sabemos a esta fecha si el general Cienfuegos sea o no sea culpable de los cargos que se le imputan, esto no lo podríamos saber, porque la evidencia, repito, al día 11 de noviembre, y la fiscalía va a iniciar su investigación, habrá que sustanciar, habrá que probar lo que se dice o, en su caso, desestimarlo. Eso ya lo hará la Fiscalía General de República.

Pero, en esencia, la cuestión aquí es si vamos a mantener la cooperación entre los dos países, entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana, si tú tienes elementos contra un alto funcionario, aunque haya sido de otra administración, pues los acuerdos vigentes dicen: ‘Me los tienes que compartir’”, dijo Ebrard.

Marcelo Ebrard aseguró que, a la petición de que haya más cooperación, el fiscal general de los Estados Unidos fue atento, actuó de inmediato.

“Cuando haya elementos de información respecto a altos funcionarios de México debe hacerse del conocimiento de nuestro gobierno. Ese es un principio fundamental.”

“…tenemos confianza en las instituciones de México’, o sea, sabemos que el presidente de México encabeza una lucha contra la corrupción, sabemos que la fiscalía, que es autónoma, tiene al frente a un hombre serio y respetado en los Estados Unidos”, habría dicho el Fiscal de Estados Unidos a Ebrard.

Casi al final de la conferencia de prensa, en la que el Presidente de México intervino pocas veces, el mandatario también rechazó que haya algo oculto y lo que se hizo fue “intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno.”

“Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue, en el caso que nos atañe, violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información.

Lo que acaba de decir el secretario de Relaciones es totalmente cierto, recibe una llamada del embajador informando que habían detenido al general Cienfuegos, y él me comunica.

Aquí hemos hablado del tema, me preguntaron que si yo tenía conocimiento, hice mención a un comentario de la embajadora de México en Washington, pero totalmente informal, que se sabía de una investigación que se estaba llevando en Estados Unidos.

Me preguntaron que si sabía yo de una investigación presentada en la fiscalía de México, dije que no, porque, en efecto, no existía ninguna investigación.

Entonces, hablamos de que no íbamos a responder de inmediato, todo eso lo dijimos aquí, porque estaban de por medio las elecciones y que no queríamos interferir en un asunto que correspondía resolver a los estadounidenses, que íbamos a esperar.”