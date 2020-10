No acabamos de limpiar al gobierno de la corrupción, afirma AMLO en Chiapas

GMx

“… todavía no terminamos de limpiar al gobierno de corrupción, todavía no termina, decía, de irse, de morir lo viejo y todavía no termina de nacer lo nuevo…”

Así se expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Peñitas, Chiapas, donde retomó el caso del extitular de Seguridad Pública, Genaro García Luna y extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ambos presos en Estados Unidos, acusados de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Imagínense, un secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico; hace unos días detienen también al que fue secretario de la Defensa, acusado por lo mismo.

Desde luego, en ningún caso hay que sentenciarlos antes de que les demuestre su culpabilidad, pero esto es lo suficientemente representativo para demostrar la profundidad de la crisis de México, la decadencia de México que produjo la política neoliberal y el predominio del dinero, el predominio del poder económico que subordinó por completo al poder político”, manifestó en el evento donde anunció un plan para evitar que Tabasco sufra más inundaciones, a causa del manejo de las presas de la Cuenca del Grijalva, entre ellas Peñitas.

Aceptó que la corrupción no ha sido limpiada en su totalidad, pues “como es un proceso de cambio, estamos en transición, todavía lo viejo no acaba de morir…”

“… lo que queremos para nuestro país, una patria libre, igualitaria, justa, honesta, austera, sobria y eso es lo que se va a consumar si no nos cansamos, si seguimos perseverando, si seguimos insistiendo en la necesidad del cambio y si seguimos poniendo por delante el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación”, afirmó.

Por eso, cuando se vuelve a inundar Tabasco llamo de inmediato al licenciado Bartlett, Blanca Jiménez, de Conagua, desde luego, me pongo en comunicación con los gobernadores de Chiapas, de Tabasco y empezamos a trabajar para dar a conocer este nuevo modelo de las presas, de las hidroeléctricas del Grijalva y del país para resolver el problema, en definitiva, afirmó casi al concluir su gira por Oaxaca, Chiapas y Tabasco.