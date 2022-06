‘No ayudan, estorban’; López Obrador sobre PAN-PRI-PRD que pactaron no aprobar reformas

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es nada nuevo, refiriéndose al pacto hecho por el PAN, PRI y PRD para frenar reformas que comprometan la democracia o militaricen al país; «es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar, ‘mucho ayuda el que no estorba’, pero no quieren cambiar siguen con sus asesores politólogos expertos”, sentenció.

Dijo que bloquear la reforma electoral sería solo para tener la posibilidad de seguir haciendo fraudes, y burlarse así de la voluntad del pueblo, “pero ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda y decide”, reiteró.

“Eso no les ayuda, pero están como para decirles ‘síganle, ahí la llevan’, pues que sigan su camino”, externó el jefe del ejecutivo.

Respecto a la Guardia Nacional en caso de que no pase a formar parte de la Sedena, dijo que sus opositores lo que quieren es que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna.

Por: Excélsior