No descarta AMLO ser él mismo quien solicite consulta para juzgar a expresidentes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a presionar para que un sector de la ciudadanía o los legisladores, presenten la solicitud para hacer una consulta en la que se determine si los expresidentes deben ser juzgados.

Sin embargo, dijo que “no descarta” ser él mismo quien envíe esta petición, aunque, insistió que, en caso de que se hiciera la consulta, él votaría en contra.

En Monterrey, Nuevo León, volvió a recordar que según lo establecido en la Constitución este procedimiento solamente se puede hacer una vez en el sexenio entre el 1 y 15 de septiembre.

“Si es necesario, convocar a la gente, que opine si se debe de juzgar a los expresidentes involucrados. Es un procedimiento constitucional. En el Articulo 35 se establece.”

La solicitud de la consulta la puede hacer el Presidente, una tercera parte de los legisladores, de cualquiera de las Cámaras. Y la puede solicitar el ciudadano con su firma, pero se tienen que reunir como un millón 600 mil firmas, que es como el 2 por ciento de los empadronados, detalló.

Resulta que como está en la Constitución solo se puede solicitar del 1 al 15 de septiembre. Si se solicita el 16 de septiembre ya no. Hay que esperar hasta la siguiente elección. Es como los registros de los partidos, solo una vez en el sexenio, agregó.

“De casualidad ahora sí se puede. Entonces, qué opino, pues que se vea primero que los ciudadanos lo soliciten, para que sea la gente. Segundo, que lo puedan solicitar los legisladores, si así lo deciden y tercero, que sea el Presidente.”

-¿La consulta va porque va?, preguntó un reportero.

-No lo sabemos, vamos a esperar qué sucede desde aquí al día 15. Este es un proceso que se tiene que llevar en paralelo a la investigación que está llevando a cabo la FGR. Pero yo no lo descarto, respondió.

El Presidente de México afirmó: “no quiero ser verdugo, que me echen la culpa, que no me crean que es la FGR que lo está resolviendo. Y que yo estoy haciendo por consigna.”

Reconoció otra vez, que hay diferencias con los gobernadores, por el tema de la participación en los recursos federales.

Dicen “nosotros aportamos más al desarrollo del país y no recibimos lo que aportamos. No recibimos lo que merecemos”.

He venido explicando que ese reparto que se da está definido por la Constitución, por la ley, porque hay un pacto federal. Es un acuerdo que se signó en el gobierno de López Portillo, dijo.