No es  momento oportuno para invertir en México: Embajador de EUA

Ciudad de México.- En una reunión con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, afirmó que las acciones del gobierno de la 4T en materia económica en los últimos meses no hace que este sea el momento oportuno para invertir en el país.

“Una parte esencial de mi trabajo como embajador es tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan y tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México. Se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera y en varios sectores obviamente hemos visto cosas preocupantes”, dijo y la declaración cobró fuerza en redes sociales.

El diplomático precisó que quiso decir “que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”.

“Se está reportando que yo comenté esta mañana a la Concamin que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”, soltó el embajador, en momentos en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que irá a Washington para reunirse con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“(México) tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero también hay que reconocer que esos cambios puedan tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión doméstica y extranjera”, dijo el diplomático.

El embajador agregó que este es un “momento dorado” para México para atraer inversión extranjera y que espera que no lo desperdicie. “Para mí sería una tragedia histórica perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho más”.

Indicó que los países están revaluando su suministro y México debería ser un destino natural sobre todo por el T-MEC que entra en vigor la próxima semana.

Algunos analistas han comenzado ver la declaración del Embajador de EUA en México como una acción de presión para que AMLO no desista de su viaje a la Unión Americana.

