No existe un tratamiento que reduzca la mortalidad por COVID_19, reitera López-Gatell

Ciudad de México.- El subsecretario de promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó el uso de la expresión cifra récord para referirse a los casos nuevos de COVID_19 y volvió a advertir que “no hay un tratamiento que, de manera definitiva haya contribuido a reducir la mortalidad.”

Regresó al uso de la dexametazona, un medicamento que fue evaluado y se aprecia que es prometedora para que pudiera reducir la mortalidad en personas críticamente enfermas; sin embargo, tiene contraindicaciones como que favorece el incremento de las infecciones.

Recomendó, de nuevo, sobre todo a las personas que tienen más de 60 años y presentan síntomas como fiebre, tos y los síntomas del COVID_19, acudir inmediatamente a un servicio médico porque van a pasar días valiosos para detectar la enfermedad y comenzar a tratarlo.

Lo mismo se sugiere para quienes padecen enfermedades crónico degenerativas como diabetes u obesidad. No esperen a empeorar.

El manejo clínico del COVID en personas que no están delicadas no es tan complicado, pero requiere oxigenación y algunos medicamentos inhibidores, explicó en la conferencia nocturna que ha cambiado de formato y ya no se presentan los casos acumulados ni los decesos.

Cuando vemos que hay un problema, activamos los procesos de reconversión, como es el caso del estado de Tabasco. No nos esperamos a que empeore la situación, expresó, respecto a que las autoridades federales están impidiendo que se saturen los hospitales.