No hay campaña contra el INE, pero ya basta de simulación: Obrador

GMx

Desde su conferencia mañanera de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya una campaña desde del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral (INE), pues, afirmó, no somos “iguales” y es un “ya basta” a la simulación.

“Dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral, y que queremos someter a la autoridad electoral, no, no somos iguales, nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia, siempre”, afirmó.

Este inicio de semana, reiteró que unos de los propósitos de su administración es “dejar establecida la democracia” en México, que si no, quedaría “cojo” su proyecto de la Cuarta Transformación.

“Nosotros tenemos, y no es un asunto legal es un asunto de convicción, debemos de dejar establecida la democracia, el hábito democrático, eso es parte del proceso de transformación, sin eso quedaría cojo el proyecto”, recalcó.

El mandatario mexicano dijo que si en las siguientes elecciones pierde la mayoría en el Congreso el Partido de Regeneración Nacional, del que es miembro, “no hay ningún problema” porque tiene la facultad de vetar el presupuesto.

También aseguró que no será tan fácil que, en caso de que gane la oposición en las próximas elecciones del 6 de junio, quitar los programas sociales.

“Por eso nos importa mucho que las elecciones sean libres y sean limpias, y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría si el pueblo así lo decide.

Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso, nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así: que van a quitar los programas sociales porque es populismo´, es paternalismo´; no, está tan fácil, nada más les recuerdo que el ejecutivo tiene facultad de veto”, dijo, en lo que pareció ser un pronóstico de lo que ocurrirá en los comicios y una advertencia.

(Con información de Infobae.Com)