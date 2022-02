No hay incremento en casos por COVID-19 “que pueda rebasarnos” en atender a pacientes: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció incrementos en los contagios por COVID-19 en el país debido a la expansión de la variante ómicron, sin embargo, apuntó que no existe un alza en los ingresos a nosocomios que lleven a pensar que pueda rebasarse la atención hospitalaria.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que ómicron sí es más contagiosa que otras cepas, pero no hace tanto daño como las otras variantes.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia. Es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes”, declaró.

Sí hay contagios (por COVID-19), pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos Otro dato que es muy bueno, es de que no aumenta el número de fallecidos o no es igual que lo de antes”, refirió.

La Secretaría de Salud federal informó que el país reportó en la última jornada un total de 25 mil 821 nuevos contagios de COVID-19 para un total de cuatro millones 55 mil 95 de casos además de 128 muertes para llegar a 299 mil 933 decesos totales.

La cifra de contagios reportados son la mayor cantidad de casos confirmados en un día desde el 18 de agosto de 2021 cuando México registró un récord histórico de contagios diarios, con 28 mil 953 nuevos casos, misma jornada en la que alcanzó la mayor cifra de muertes de la tercera ola, con 940, con las que superó los 250 mil decesos.

Además, con esa cantidad de contagios rebasó los picos máximos de la primera (nueve mil 866) y segunda ola (22 mil 339).

El mandatario mexicano reveló que hay dos medicamentos que están a punto de ser aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que ayudará en combatir al coronavirus.

“Hay además ya dos medicamentos, que se están aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos, tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos para que estén al acceso de todos los enfermos”, expresó.

“El de Pfizer y otro. Son dos medicamentos y actúan rápido, no solo son menos el tiempo de molestias, sino que también es menos el tiempo de la enfermedad, del contagio; se tarda menos en salir si se utilizan estos medicamentos”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital