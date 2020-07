No hemos abandonado a Guanajuato, asegura AMLO ante inseguridad en el estado

GMx

“¿Qué nos hacía falta? Más coordinación y sobre eso fue que versó la reunión de la mañana (con el gobernador de Guanajuato) y estamos muy satisfechos con este compromiso de trabajar de manera conjunta”.

Lo anterior fue expresado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina ofrecida este día en el marco de una gira a Guanajuato, el estado con más homicidios.

Tras una reunión de la Mesa de Seguridad en la que participó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el mandatario mexicano aseguró que, pese a los altos índices delictivos la federación no ha dejado solo a este estado.

“Por eso decidimos estar aquí en Irapuato. No hemos abandonado a Guanajuato, si ustedes observan tenemos un número considerable de elementos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército y de la Marina. Estamos atendiendo el problema”, expresó AMLO, en la entidad que ha sido asolada por la delincuencia en los últimos años.

Aunque Diego Sinhue Rodríguez Vallejo había anunciado que no asistiría a las reuniones del Gabinete de Seguridad, ante la presencia del presidente se comprometió a que su participación será diaria y no solamente una vez por semana como lo venía realizando.

“No se le está dando la espalda al pueblo, de hecho tiene que dar frutos, eso da resultados, el atender las causas. Yo tengo confianza, soy optimista y veo que tenemos ventajas para poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales”, expresó López Obrador.

Casi al final de la conferencia matutina se comprometió: “Voy a seguir viniendo y voy a seguir informando, vamos a seguir dando la cara, porque estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance”.

“Vengo a Guanajuato a decirles a todo el pueblo, a todos los ciudadanos que no vamos a dejar solos a los guanajuatenses, no vamos a dejar sola a la gente, no están solos y les puedo garantizar que como aquí hay más problema de violencia, aquí tenemos más elementos de la Guardia Nacional que en Chiapas, que en Oaxaca, que en Querétaro, aquí.”