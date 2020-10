No le debemos nada a los estados, revira AMLO a la Alianza Federalista

GMx

No le debemos nada a los gobiernos estatales, respondió nuevamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, quienes han amagado con romper el pacto fiscal federal.

El presupuesto no se reparte a capricho, expresó en la conferencia matutina de este miércoles, donde incluso aseguró que algunos hasta salen debiendo.

“… hay estados que solicitan más recursos y esos recursos son los que se entregan a otros estados, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros. Eso está convenido, aceptado y obedece a un mandato constitucional”, expresó el mandatario.

“Claro que tenemos diferencias con el gobernador de Jalisco, pero nosotros actuamos en el marco de la legalidad, y se respeta la Constitución”, agregó al referirse directamente a los dichos de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco del partido Movimiento Ciudadano.

“Y le puedo decir a los ciudadanos de Jalisco que no le debemos nada al gobierno del estado de Jalisco, que les entregamos puntualmente sus participaciones, que no se les demora la entrega de sus recursos. Pero, así como en Jalisco, en Yucatán o en Chihuahua o en Chiapas o en la Ciudad de México.

Entonces, si se va a hacer una consulta, porque es muy bueno que se le consulte a la gente, si se va a proponer una reforma constitucional y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional entre el gobierno de un estado y el gobierno de la federación, que la gente conozca toda la información, que no se engañe.”

AMLO manifestó que los recortes no afectan a las entidades federativas, pues los recortes se están haciendo en “el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal.”

“Aquí en la Presidencia se gastaban tres mil 600 millones de pesos. Como ya no hay Estado Mayor Presidencial, como ya no se utilizan los aviones ni los helicópteros, pues estamos ejerciendo ahora, no tres mil 600 millones, 600 millones, estamos ahorrando tres mil millones.

Pero esto no se hace en ningún estado o no se les obliga a que hagan lo mismo, esto es por convicción. Si los gobernadores siguen utilizando aparatos de protección y aviones privados, helicópteros privados, pues ese es otro asunto, pero no se les obliga a que haya austeridad en los estados.”