No me confronto, pero la encuesta es un método desgastado: Monreal

Sin afán de confrontarse con el presidente de la República y con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, el senador Ricardo Monreal reiteró que la encuesta para elegir a candidatos del partido es un “método desgastado” y anunció que buscará convencer a los órganos de gobierno del partido para incluir elecciones primarias, porque el reclamo de democracia es una convicción, no una moda.

El presidente tiene siempre su opinión; es muy respetada, pero falta el debate en el Congreso de Morena. Y yo voy a intentar con razones y con seriedad expresar por qué creo que deben innovarse y democratizarse estos procesos internos, pero eso no implica que vaya a confrontarme con el presidente ni con Mario Delgado.

Los respeto, ellos tienen opinión y la están sosteniendo. Yo tengo una opinión distinta. Tengo razones para pensar en eso y los delegados o los convencionalistas, los que van a la Convención Democrática o al Consejo o al Congreso, congresistas, van a debatir sobre este tema, se lo aseguro. Es un tema inevitable, se lo aseguro y yo me someto a lo que la mayoría del Congreso decida”, aseguró.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal respondió a las preguntas constantes sobre la reiteración presidencial de que en Morena se eligen y se elegirán los candidatos sólo por encuesta.

Hoy estamos en una etapa nueva, porque cuando constituimos Morena nuestro principal argumento fue democracia y justicia, y sigue siendo un reclamo y por eso creo que no debe nadie sentirse ofendido porque estamos pidiendo procesos internos más claros y más democráticos.

La encuesta es un método que para mí está desgastado y yo creo que deberíamos promover, provocar elecciones primarias. En todo el mundo se realizan. Todos los partidos las practican en el mundo y México no puede estar atrás en la democratización de los procesos internos”, aseguró.

Ricardo Monreal recordó que la lucha por la democracia en el país y en la vida interna de los partidos ha sido constante.

Las grandes luchas contemporáneas que México ha vivido, desde 1968, luego el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas y una parte del PRI denominada la Corriente Democrática, que encabezaba Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la maestra Ifigenia y muchos más, el reclamo era la democracia. Yo mismo, cuando en 1997 no me permitieron participar para elegir a gobernador, nuestra exigencia fue democracia y cuando el PRI cerró las puertas, muchos nos fuimos, porque no hizo eco de esta bandera tan importante que es democratización de los procesos internos. Finalmente gané por el pueblo de Zacatecas, pero renuncié al PRI por la falta de democracia.

No hay en este momento ninguna rispidez con las posiciones del Presidente, las respeto y en efecto hasta ahora los estatutos mencionan a la encuesta como único método de selección, pero yo hablo de la necesidad de que el partido evolucione. Por eso hablo de la historia, de cómo la lucha por la democratización ha sido constante. No es una moda, sino es una actitud de reclamo permanente de la base militante y de los que participamos en la política”, destacó.

POR: EXCÉLSIOR