“No me gusta delegar”; justifica AMLO presencia de funcionarios con malos antecedentes en su gobierno

GMx

“Es muy grande el gobierno, por eso cuesta también moverlo. Por eso hablo del elefante reumático y mañoso que nos dejaron. Ya lo paramos, pero todavía falta que camine con prisa, si no corre, que camine.”

Así justificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la presencia de funcionarios “con malos antecedentes” como es el caso de Ramón García Gibson, quien estaría ligado a un escándalo de lavado de dinero sucedido en el banco HSBC.

Después de ser el encargado de evitar el lavado de dinero y “hacerse de la vista gorda”, ahora ocupa el cargo de administrador central de actividades vulnerables en el SAT, de acuerdo con un reportaje del portal Quinto Elemento Lab, retomado por otros medios.

“… tras investigaciones policiacas y de inteligencia, se concluyó que entre 2006 y 2010 fue un banco que los propios narcotraficantes y criminales dedicados al lavado de dinero recomendaban por sus débiles controles y así como su tendencia a ‘hacerse de la vista gorda’ a fin de mantener un flujo constante de negocios”, publicó Infobae, al respecto.

Los documentos publicados por Quinto Elemento Lab “evidencian como la alta dirección de HSBC México incurrió en fallas graves y omisiones para evitar el lavado de dinero ilícito, lo que se tradujo en la multa más grande que se haya impuesto a una institución financiera, en Estados Unidos y en México. Mil 900 millones de dólares en el primero, 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de dólares), en el segundo.”

ELEFANTE REUMÁTICO

“Es muy grande el gobierno y pues yo tengo, aunque estoy todos los días pendiente, porque no me gusta delegar. Hay cosas que son básicas, estratégicas, que tengo que estar pendiente.

Hay servidores públicos que ni los veo, que me dan mucha confianza, que me aligeran la carga, que me ayudan mucho, pero no todo es así”, manifestó AMLO, al respecto, en su conferencia mañanera.

Aceptó que “se introduce gente que no tiene buenos antecedentes” y se van enterando en el trayecto del gobierno.

“Van a decir por qué hasta ahora, bueno pues es muy grande el gobierno. Vamos a investigar y muy pronto se va saber.

No queremos tener malos funcionarios. Quienes vengan con malos antecedentes, no queremos que trabajen en el gobierno”, agregó.

“Todavía hay personas que se portaron mal en las administraciones pasadas. Hay que seguir limpiando. El que quiera hacer dinero tiene que irse”, expresó el presidente mexicano, además de asegurar que investigarán las denuncias que hizo el extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, quien afirmó que al interior de la institución se han cometido abusos y actos de corrupción.

Volvió a insistir que hay funcionarios muy honestos y capaces, pero que no aguantan el ritmo del gobierno.